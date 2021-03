Ένα κανονικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη με την ρυμούλκηση του πλοίου Ever Given το οποίο είχε μπλοκάρει όλη την κυκλοφορία στην Διώρυγα του Σουέζ.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλοίο Ever Given γύρισε στην θέση που ήταν πριν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Λίγα λεπτά αργότερα όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι το πλοίο επανήλθε σε πορεία. Όπως και να έχει η κατάσταση στην περιοχή είναι ρευστή με το εγχείρημα της αποκόλλησης να είναι ένα από τα πιο δύσκολα στοιχήματα για την παγκόσμια ναυτιλία.

Watch: Teams set free a colossal container ship that has halted global trade through the #SuezCanal, a canal services firm says, bringing an end to a crisis that for nearly a week clogged one of the world’s most vital maritime arteries. #EverGiven https://t.co/np93Cjigkk pic.twitter.com/JjC1tdtrL1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2021

#Suez update: The Ever Given ship is finally free and moving. It's heading north from the southern end of the canal to the Great Bitter Lake. https://t.co/djAQFTaixk pic.twitter.com/MTigZhufXJ March 29, 2021

#BREAKING: Ever Given vessel has swung back into #Suez Canal's banks because of high winds after it had been partially re-floated: Reuters#SuezCrisis #suezcanel pic.twitter.com/W9BpTkycfQ — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 29, 2021

https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1376519596132331523?s=20

Γιατί κόλλησε το Ever Given στο Σουέζ;

«Η εικόνα που έχουμε προς ώρας είναι πως το Ever Given δεν έχει αποκολληθεί» λέει στο newsit.gr, ο Παύλος Ξηραδάκης, Πρόεδρος της «Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών και Αντιρρυπαντικών Πλοίων», η οποία μαζί με τα υπουργεία Εξωτερικών αλλά και το Ναυτιλίας – Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν ενημερώσει από τις 26 Μαρτίου 2021 τη διοίκηση της Διώρυγας του Σουέζ και τα συναρμόδια Υπουργεία της Αιγύπτου ότι η Ελλάδα είναι καθόλα έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ασφαλή αποκόλληση του προσαραγμένου πλοίου και συνδρομή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Όπως συνεχίζει να εξηγεί ο κος Ξηραδάκης: «Έχει απλώς μετακινηθεί λίγο η πρύμνη του ‘Ever Given’ προς τα ανατολικά. Εμείς δεν έχουμε την εικόνας της αποκόλλησης. Προσπαθούν, μεταξύ άλλων εργασιών, να εκβαθύνουν σημεία της περιοχής που είναι προσαραγμένο το πλοίο προκειμένου να βοηθήσουν στην επανάπλευση του. Οι προσπάθειες των ναυαγοσωστικών εταιρειών με ρυμουλκά και βυθοκόρους συνεχίζεται».

Σημειώνεται ότι την παραπάνω εικόνα, της μη δηλαδή πλήρους αποκόλλησης του ‘Ever Given’ και της συνέχισης των εργασιών στο σημείο, μας επιβεβαίωσαν και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 15 πλοία με ελληνική σημαία περιμένουν να περάσουν από το Σουέζ.

Όπως αναφέρει το Business Insider, το πηδάλιο του ‘Ever Given’ έχει απελευθερωθεί, αλλά το πλοίο είναι ακόμα προσαραγμένο. Οι New York Times αναφέρουν με τη σειρά τους πως το πλοίο είναι …σχεδόν ελεύθερο αλλά ότι η προσπάθεια επανεκκίνησης της κυκλοφορίας αντιμετωπίζει ακόμα σημαντικά σημαντικά εμπόδια.

MV Ever Given video update



Suez Canal Authority release video of site operations. Latest news: vessel partially refloated and restored to 80% of direction, away from Canal bank. Operations resume today during high tide.#suezcanal #suez #evergreen #evergiven #egypt #cairo pic.twitter.com/WPid4UuhSy — John S. James Co. (@JohnSJamesCo) March 29, 2021

Παρόμοιο πάντως πρόβλημα «φρακαρίσματος» είχε προκληθεί σύμφωνα με τον κο Ξηραδάκη και τον Αύγουστο του 2017, όταν ένα αντίστοιχο κινεζικό πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, προσάραξε έξωθεν του λιμανιού της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, με συνέπεια να δημιουργηθεί ένα πρωτοφανές χάος και αν σταματήσει η κυκλοφορία των πλοίων στο λιμάνι. Τότε, στήθηκε τότε μία μεγάλη επιχείρηση για την αποκόλλησή του, ενώ το τεράστιο πλοίο ήταν φορτωμένο με χιλιάδες κοντέινερς.

«Θαλάσσιοι γίγαντες» σαν κινητοί ουρανοξύστες

«Η ανάπτυξη αυτών των γιγαντιαίων πλοίων είναι πια τρομακτική», εξηγεί ο κος Ξηραδάκης και προσθέτει: «Δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα λιμάνια στον κόσμο τις απαραίτητες υποδομές για να υποδεχτούν πλοία σαν κι αυτά, τα οποία μεγαλώνουν διαρκώς αυξάνοντας κατά πολύ τις προκλήσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Γίνεται δηλαδή πιο απαραίτητο από ποτέ, τα λιμάνια να αποκτούν νέες υποδομές, διαδικασίες και να πραγματοποιούνται τεχνικά έργα υποδοχής. Μιλάμε για πλοία που έχουν διαστάσεις όσο τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου και ύψος μέχρι 60 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό είναι το προφίλ του ‘Ever Given’. Πρόκειται για θαλάσσιους γίγαντες, θυμίζουν κινητούς ουρανοξύστες και για αυτό απαιτούν ειδική μεταχείριση. Έχουμε πια περάσει από τα liner πλοία των 200 μέτρων μήκους στα 400 μέτρα. Αυτό συνέβη μέσα σε μια δεκαετία. Η διώρυγα του Σουέζ είναι μεν καινούργια, από την άποψη ότι πριν δύο χρόνια έγιναν έργα εκσυγχρονισμού της. Παρ’ όλα αυτά το τεράστιο μέγεθος του Ever Giver έπαιξε το βασικό ρόλο στο φρακάρισμά του, λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν το γεγονός ότι και άλλα πλοία έχουν προσαράξει στο παρελθόν χωρίς όμως να έχει δημιουργηθεί τέτοια καθυστέρηση. Ο πήχης ανεβαίνει συνεχώς».

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τι συζητείται με το υπουργείο Ναυτιλίας

Σύμφωνα με τον κο Ξηραδάκη, από τις ελληνικές θάλασσες περνούν κάθε χρόνο χιλιάδες τέτοια μεγάλα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των δεξαμενόπλοιων. Όπως λέει ο ίδιος «Tέτοια πλοία καταφτάνουν διαρκώς και στον Πειραιά και για αυτό δουλεύουμε συστηματικά με τον υπουργό κο Πλακιωτάκη για να καταστρώσουμε ένα νέο σχέδιο για αυτό το ζήτημα». Σύμφωνα με την Ένωση, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στο Σουέζ, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στο δίαυλο του ναυστάθμου της Σαλαμίνας, θα μπορούσε να εγκλωβιστεί όλο το πολεμικό μας ναυτικό στο σημείο. H ένωση πάντως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοση νέων προδιαγραφών για τα ναυαγοσωστικά και ρυμουλκά πλοία προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των λιμένων και των ελληνικών θαλασσών. «Ήδη η γειτονική μας χώρα Τουρκία, έχει ανανεώσει με σύγχρονα ναυαγοσωστικά σκάφη το στόλο της προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων και των διεκδικήσεών της στην έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο» λέει ο κος Ξηραδάκης.

To μεγάλο διακύβευμα της θαλάσσιας ρύπανσης

Σε κάθε περίπτωση, η «έκρηξη» του όγκου των φορτηγών πλοίων αλλά και των ατυχημάτων που επίσης πολλαπλασιάζονται, τόσο λόγω της αλματώδους αύξησης της ναυσιπλοΐας παγκοσμίως, αλλά και της κυκλοφορίας των πλοίων στις θάλασσες, η οποία καλπάζει, μεγαλώνουν και την πιθανότητα θαλάσσιων ατυχημάτων. H ασφάλεια και οι σωστές προδιαγραφές αυτών των πλοίων, δεν είναι πάντα δεδομένες. «Σκεφτείτε, με ένα μικρό δεξαμενόπλοιο σαν το ‘Αγία Ζώνη ΙΙ’ και την εκτεταμένη ρύπανση που προκάλεσε στον Σαρωνικό, πόσο δεινοπαθήσαμε, και σκεφτείτε πόσο καταστροφικό θα ήταν το αποτέλεσμα, αν το συγκρίναμε με το αντίστοιχο ατύχημα του ‘Prestige’ στην Ισπανία τo 2012, όπου το πλοίο κόπηκε στη μέση και αφού παρέμεινε ακυβέρνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα βυθίστηκε τελικά στ’ ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Ισπανίας προκαλώντας μια τεράστια οικολογική καταστροφή» λέει χαρακτηριστικά ο κος Ξηραδάκης. Ο ίδιος υπενθυμίζει και πιο πρόσφατα ατυχήματα όπως αυτό στον Μαυρίκιο στις 25/7/2020 όταν το Bulk carrier ‘Wakashio’ κόπηκε επίσης στα δύο. To Wakashio μετέφερε περίπου 4000 τόνους βαρύ πετρελαίου στις δεξαμενές καυσίμων του. Εν τέλει προκάλεσε σοβαρή οικολογική καταστροφή όταν περίπου 100 τόνοι βαρύ πετρελαίου μαζούτ διέρρευσαν στο θαλάσσιο περιβάλλον μετά την προσάραξή του.

Επίσης τον Μάρτιο του 2018, στο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Maersk Honam της Δανίας, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά την ώρα που το πλοίο έπλεε στην Αραβική θάλασσα. Μετέφερε 8.000 κοντέινερ, είχε αποπλεύσει από τη Σιγκαπούρη και κατευθυνόταν προς το Σουέζ.

«Τέτοια ατυχήματα μπορούν να έχουν σοβαρή επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατά συνέπεια στη οικονομία ενός κράτους κι ειδικότερα όταν αυτή βασίζεται στον τουρισμό όπως η Ελλάδα», μας λέει ο κος Ξηραδάκης ο οποίος τονίζει σε αυτό το σημείο την εργώδη προσπάθεια που έγινε για να αποκολληθούν χθες τα φορτηγά πλοία που είχαν συγκρουστεί έξω από τα Κύθηρα. O κίνδυνος της οικολογικής καταστροφής αποτράπηκε αλλά μέχρι να συμβεί αυτό η απειλή επικρεμόταν πάνω από το σημείο του ατυχήματος για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Tέλος, ο κος Ξηραδάκης τόνισε ότι οι ελληνικές ναυαγοσωστικές εταιρείες διαθέτουν τεράστια τεχνογνωσία στον τομέα των ναυαγιαιρεσιών από την εμπλοκή τους σε διάφορα συμβάντα σε διεθνή επίπεδο. Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Μη ξεχνάμε την επική ναυαγιαίρεση του Msc Carla το 1997, το οποίο κόπηκε στα δύο στον Ατλαντικό Ωκεανό λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, από ελληνική ναυαγοσωστική εταιρεία, μέλος της Ένωσης. Αυτή η ναυαγιαίρεση ήταν πολύ πιο δύσκολη από αυτή στο Σουέζ εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν».

Ρεπορτάζ: Δήμητρα Τριανταφύλλου