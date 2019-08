Disaster selfie: Μια νέα αποκρουστική μόδα στην κυριολεξία επί πτωμάτων!

View this post on Instagram

Okay,ik ben niet van over mezelf praten, maar dit is iets wat ik gewoon met mezelf op deze platform wil delen en ooit teruglezen. Foto 1 is een leugen. Ik liep heel de tijd in een pak onder mijn kleding(ik heb alles weggegooid),handschoenen,muts,bril en masker. All covered. Een random gids zei dat hij nog nooit een ‘more prepared & safe photographer’ heeft gezien. Cute. Waren 2 debielen die mij uitlachten..wel at least my lungs are cesium,plutonium & uranium free:’) Foto 2. You know when you know. Foto 3 was in de sport complex genomen die helemaal in de bomen verstopt is. Officieel mag je gebouwen in Pripyat niet in, omdat ze 33 jaar lang werden niet onderhouden,maar mijn gids was top. Foto 4. Is een fake. Foto 5. The Red Forest. Meest vieze en dodelijke plek op aarde qua gamma straling. Als je paar meters door loopt, pleeg je letterlijk zelfmolrd. Ik ben 2 seconden daar geweest en weer terug gerend naar de bus. Call me pussy,but If I’m not gonna take care of myself,no one will. De dosimeters worden daar helemaal insane,mensen hebben een bepaald soort kink om het meest vervuild stuk te meten.. Foto 6&7 zijn de route naar de zwembad en de kleedkamer van de zwembad. Tijdens de trip waren er een paar mensen die alles moesten aanraken:’) Grappig hoe mensen niet in iets geloven als ze het niet kunnen zien. Beside that, dit is het domste en het coolste wat ik in mijn 22 jaar gedaan heb. An.