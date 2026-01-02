Κόσμος

Disney: Εργαζόμενός της τραυματίστηκε προσπαθώντας να σταματήσει ψεύτικο βράχο 180 κιλών πριν χτυπήσει το κοινό

Ο εργαζόμενος φαίνεται να έσωσε τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κοινό, που κατευθυνόταν η γιγαντιαία μπάλα
Ψεύτικος βράχος καταπλακώνει άνδρα
Η στιγμή που ο ψεύτικος βράχος καταπλακώνει τον άνδρα / Χ

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια έντρομων θεατών, όταν ένας ψεύτικος βράχος που ζύγιζε 180 κιλά, τραυμάτισε έναν υπάλληλο της Disney που προσπάθησε να τον συγκρατήσει για να μην τραυματιστεί κανείς από το κοινό που βρίσκονταν στο θεματικό πάρκο της Φλόριντα.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής παράστασης Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, η οποία αναπαριστά μια εμβληματική σκηνή από την δημοφιλή ταινία. Σε βίντεο φαίνεται ο βράχος να κατευθύνεται προς το κοινό, ενώ ένας εργαζόμενος του θεματικού πάρκου της Disney, μπαίνει στην πορεία του και τον σταματά, για να μην καταπλακώσει τους θεατές.

«Επικεντρωνόμαστε στη στήριξη του μέλους του προσωπικού μας, το οποίο αναρρώνει», ανέφερε η Disney σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. «Η ασφάλεια αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και το συγκεκριμένο μέρος της παράστασης θα τροποποιηθεί, καθώς η ομάδα ασφάλειας ολοκληρώνει την αξιολόγηση του περιστατικού».

Η σκηνή προέρχεται από την ταινία Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού του 1981, όπου ο Ιντιάνα Τζόουνς, τον οποίο υποδύεται ο Χάρισον Φορντ, τρέχει για να ξεφύγει από έναν τεράστιο βράχο που ενεργοποιείται από παγίδα, πριν καταφέρει να σωθεί.

Σε βίντεο από το περιστατικό της Τρίτης, ο βράχος φαίνεται να βγαίνει από τις ράγες του και να κατευθύνεται προς το κοινό, τη στιγμή που ένας εργαζόμενος στέκεται μπροστά του και πέφτει στο έδαφος από την πρόσκρουση. Ο εργαζόμενος δεν φαίνεται να σηκώνεται αμέσως, ενώ άλλοι συνάδελφοί του τρέχουν για να τον βοηθήσουν.

Σύμφωνα με ιστολόγιο του πάρκου, ο βράχος-σκηνικό ζυγίζει περίπου 400 λίβρες και είναι κατασκευασμένος από καουτσούκ.

 

Εκπρόσωπος της Disney δεν επιβεβαίωσε ότι ο βράχος ήταν η άμεση αιτία του τραυματισμού, ωστόσο δήλωσε στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, ότι «ένα σκηνικό αντικείμενο βγήκε από την προβλεπόμενη τροχιά του».

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο περιοδικό People ότι ο εργαζόμενος «έσωσε» το κοινό από τραυματισμό. «Ήταν μια τρελή εμπειρία και σίγουρα κάτι που θα θυμόμαστε», ανέφερε.

Σε ένα από τα βίντεο, ακούγεται ένας άνδρας πίσω από την κάμερα να λέει: «Κυριολεκτικά μας έσωσε τη ζωή, αυτός ο άνθρωπος».

Κόσμος
