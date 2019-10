Δολοφόνησαν την «Τζέην» του Ταρζάν!

Ο δράστης της δολοφονίας της «Τζέην» του Ταρζάν στην ομώνυμη σειρά της αμερικανικής τηλεόρασης τη δεκαετία του ’60, πυροβολήθηκε κι αυτός και σκοτώθηκε από αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας για περιστατικό «οικογενειακής βίας».

Ο Ron Ely, 81 ετών, είναι σώος, όπως αναφέρεται το γραφείο του σερίφη της Σάντα Μπάρμπαρα.

Δεν είναι γνωστό αν ο Ely βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η σχέση μεταξύ του Ron Ely, της Valerie Lundeen και του υπόπτου.

Ο ηθοποιός έγινε διάσημος για το ρόλο του πρωταγωνιστή στην τηλεοπτική σειρά «Tarzan» το 1966.

Το γνωστό ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, αναγκάζοντας τους ένστολους να ανοίξουν πυρ.

Ο ηθοποιός Ron Ely έκανε πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, αλλά πέτυχε να αναγνωριστεί ευρύτερα, παίζοντας στη σειρά του NBC «Tarzan», το ’66.

Είχε, επίσης, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Doc Savage: Ο άνθρωπος του χαλκού» (1975).

Από την πλευρά της, η Valerie Lundeen εμφανίστηκε περιστασιακά σε τηλεοπτικά σόου, ενώ κατείχε τον τίλο της Miss Florida.

Η Valerie και ο Ron ήταν παντρεμένοι 35 χρόνια.

