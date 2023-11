Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν την Πέμπτη (23.11.23) το βράδυ στο Δουβλίνο, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, με την αστυνομία να κατηγορεί για τις ταραχές μια «παράφρονα, ομάδα χούλιγκαν που οδηγείται από ακροδεξιά ιδεολογία».

Οι ακροδεξιοί χούλιγκαν πυρπόλησαν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους στο Δουβλίνο και διέλυσαν οχήματα των μέσων μεταφορές την ώρα που εκτελούσαν δρομολόγια και είχαν επιβάτες.

Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές:

Irish natives devastate hotels housing illegal immigrants in Dublin. This after the cowardly knife attack on Irish children by an Algerian. pic.twitter.com/ZvLyYqVKEx

Ireland: 🇮🇪



Dublin is burning tonight.



Police cars and public buses have been lit on fire.



This was from anger boiling over following a mass stabbing attack that included three children by an immigrant from Algeria.



The IRISH PEOPLE have rightfully so HAD ENOUGH. pic.twitter.com/kZyH3YEAOt