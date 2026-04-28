Δραματική επιχείρηση για τη διάσωση της φάλαινας «Τίμι» στα ρηχά της Βαλτικής – Θα μεταφέρουν το κήτος στα βαθιά

Σε μία μαούνα κατάφεραν να φορτώσουν οι διασώστες τη φάλαινα «Τίμι» που εξόκειλε εδώ και εβδομάδες στα ρηχά των ακτών της Γερμανίας στη Βαλτική. Ο στόχος των διασωστών είναι να μεταφέρουν το θαλάσσιο κήτος σε βαθιά νερά, στη Βόρεια Θάλασσα, με την ελπίδα ότι θα τη σώσουν.

Η επιχείρηση να διασωθεί η φάλαινα «Τίμι» μεταδίδεται «ζωντανά» από πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε μία προσπάθεια που κρατά τη Γερμανία σε αγωνία ήδη από τα τέλη του περασμένου Μαρτίου.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων τράβηξαν, με λουριά και με τα χέρια τους, τη φάλαινα, κατά μήκος ενός καναλιού που έσκαψαν τις προηγούμενες ημέρες ώστε να τη βγάλουν από τα ρηχά νερά του κόλπου κοντά στο νησί Πόελ και να την τοποθετήσουν πάνω στη μαούνα.

Το πρώτο μέρος της επιχείρησης στέφθηκε με επιτυχία.

Η φάλαινα θα μεταφερθεί τώρα σε βαθιά νερά, στη Βόρεια Θάλασσα ή τον Ατλαντικό, ωστόσο οι αρμόδιοι δεν διευκρίνισαν το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

Η διάσωση χρηματοδοτείται από δύο πλούσιους επιχειρηματίες, με την άδεια των τοπικών Αρχών, οι οποίες είχαν εγκαταλείψει τις προσπάθειες επειδή οι πιθανότητες επιβίωσης του θηλαστικού ήταν ελάχιστες.

«Δεν μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου. Είδαμε ότι η φάλαινα αγωνιζόταν και ήθελε να ζήσει», είπε στην «Bild» η επιχειρηματίας Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ. «Αισθάνομαι ανακούφιση και χαρά. Μέχρι τώρα αυτή ήταν η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου», ανέφερε από την πλευρά του ο Βάλτερ Γκουντς, ιδρυτής της αλυσίδας χονδρεμπορίου MediaMarkt.

Δύο κτηνίατροι εξέτασαν τη φάλαινα και έκριναν ότι από ιατρικής άποψης ήταν εφικτή η μεταφορά της.

Η διάσωση της μεγάπτερης φάλαινας, μήκους 12 μέτρων, που οι Γερμανοί αποκαλούν «Τίμι», είναι «απόλυτη προτεραιότητα», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Τιλ Μπάκχαους.

Οι προσπάθειες διάσωσης πάντως δέχτηκαν σφοδρή κριτική από την επιστημονική κοινότητα και ορισμένους ειδικούς που θεωρούσαν μάταιη την όλη επιχείρηση, επειδή η φάλαινα ήταν ετοιμοθάνατη.