Drone της Amazon παρέδωσε το δέμα στην πισίνα πελάτισσας, viral το βίντεο

Μπορεί να περίμενε με ανυπομονησία το δέμα της, το οποίο επρόκειτο να παραδοθεί με drone, όμως αντί να φτάσει στην πόρτα του σπιτιού της, κατέληξε μέσα στην πισίνα. Ο λόγος για μία πελάτισσα της Amazon στο Τέξας.

Η γυναίκα περίμενε με ενθουσιασμό την πρώτη της παραγγελία που θα παραδιδόταν μέσω drone από την Amazon, όμως η εμπειρία δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε.

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Ο λόγος; Αντι το δέμα να φτάσει στην πόρτα της, κατέληξε στην πισίνα του σπιτιού της.

Η γυναίκα άκουσε τον χαρακτηριστικό δυνατό ήχο από τις έλικες του drone καθώς πλησίαζε στην κατοικία της και βγήκε έξω για να καταγράψει τη νέα τεχνολογία παράδοσης. Ωστόσο, προς έκπληξή της, το δέμα δεν προσγειώθηκε στο προβλεπόμενο σημείο, αλλά έπεσε κατευθείαν στο νερό. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έγινε viral.

Παρά τα προβλήματα που εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις, η Amazon συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία Prime Air, με στόχο οι παραδόσεις μέσω drone να αποτελέσουν στο μέλλον μια γρήγορη και αυτοματοποιημένη λύση για τους καταναλωτές.