Δύο σεισμοί ταρακούνησαν την Κροατία τα ξημερώματα.

Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε βόρεια του Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος του πρώτου σεισμού υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά και ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίζεται 6 χλμ. βόρεια του Ζάγκρεμπ και το εστιακό του βάθος ξανά στα 10 χλμ.

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM