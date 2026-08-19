Κόσμος

Δυο κατσίκες επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο στο Πόρτλαντ – Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Οι επιβάτες που ήταν στο λεωφορείο ξαφνιάστηκαν και δεν  φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να αποκτήσουν τετράποδους συνεπιβάτες
Οι κατσίκες τη στιγμή που ανεβαίνουν στο λεωφορείο
Οι κατσίκες τη στιγμή που ανεβαίνουν στο λεωφορείο
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Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες λεωφορείου του Τράιμετ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν είδαν δύο κατσίκες να επιβιβάζονται σε αυτό,

Οι δύο κατσίκες που παραμένει άγνωστο πως βρέθηκαν στη στάση, όταν το λεωφορείο έφτασε εκεί επιβιβάστηκαν σε αυτό με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερες.

Οι επιβάτες που ήταν στο λεωφορείο ξαφνιάστηκαν και δεν  φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να αποκτήσουν τετράποδους συνεπιβάτες.

Κάποιοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έσπευσαν να απομακρύνουν τις κατσίκες από το λεωφορείο που επέστρεψαν στη στάση.  

Το λεωφορείο ακολούθησε κανονικά τη διαδρομή του, αυτή τη φορά χωρίς τις δύο επίδοξες «λαθρεπιβάτισσες».

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