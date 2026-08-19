Δυο κατσίκες επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο στο Πόρτλαντ – Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες λεωφορείου του Τράιμετ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν είδαν δύο κατσίκες να επιβιβάζονται σε αυτό,

Οι δύο κατσίκες που παραμένει άγνωστο πως βρέθηκαν στη στάση, όταν το λεωφορείο έφτασε εκεί επιβιβάστηκαν σε αυτό με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερες.

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Οι επιβάτες που ήταν στο λεωφορείο ξαφνιάστηκαν και δεν φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να αποκτήσουν τετράποδους συνεπιβάτες.

Κάποιοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έσπευσαν να απομακρύνουν τις κατσίκες από το λεωφορείο που επέστρεψαν στη στάση.

Portland’s latest bus passengers forgot one thing:

"They’re goats"



Two goats casually boarded a city bus, turning an ordinary commute into the kind of public-transit story nobody plans for. pic.twitter.com/JaQTvH5uB6 — Freedom Life (@Trendrop1) August 19, 2026

Το λεωφορείο ακολούθησε κανονικά τη διαδρομή του, αυτή τη φορά χωρίς τις δύο επίδοξες «λαθρεπιβάτισσες».