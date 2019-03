Δυο… ξένες στο ίδιο παλάτι Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ

Οι δυο γυναίκες, μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, βρέθηκαν την Τρίτη σε πάρτι που διοργάνωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ προς τιμήν του γιου της, πρίγκιπα Κάρολου. Και το πάρτι αυτό «προσέφερε» πολλές εικόνες για… σχολιασμό. Κυρίως εξαιτίας της παρουσίας Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ στον ίδιο… χώρο.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί σε μια εκδήλωση της βασιλικής οικογένειας η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ ή κατά το… βασιλικότερο η δούκισσα του Κέμπριτζ και η δούκισσα του Σάσεξ, ήταν τα Χριστούγεννα, στο Σάντριγχαμ. Από τότε, κάθε μια το δρόμο της…

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall along with other members of the Royal Family are attending a reception hosted by The Queen to mark the 50th anniversary of the Investiture of The Prince of Wales. pic.twitter.com/HMt5f0OKBY

