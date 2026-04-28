Δυσαρεστημένος ο Ντόναλντ Τραμπ με την πρόταση του Ιράν – «Αγκάθι» τα πυρηνικά

Δεν φαίνεται να είναι πρόθυμος ο Ντόναλντ Τραμπ να δεχτεί την πρόταση του Ιράν, η οποία προβλέπει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης να συζητηθεί αργότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επιφυλακτικός σχετικά με την πρόταση του Ιράν όπως ανέφερε σε συνάντηση που είχε με αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο που στάλθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως δεν θα εγκριθεί, καθώς προβλέπει την επανέναρξη λειτουργίας της κομβικής θαλάσσιας διόδου χωρίς να αντιμετωπίζει βασικά ζητήματα, όπως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και τα αποθέματα όπλων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, μια τέτοια εξέλιξη θα αφαιρούσε από την Ουάσινγκτον ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος μάλιστα δήλωσε την Τρίτη (28.04.2026) ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λευκός Οίκος: «Δεν διαπραγματευόμαστε μέσω Τύπου»

Η βοηθός εκπροσώπου Τύπου του Λευκοί Οίκου Ολίβια Ουέιλς σε δήλωσή της προς το CNN ανέφερε: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου.

Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος, οι ΗΠΑ κρατούν τα χαρτιά και θα προχωρήσουν μόνο σε συμφωνία που εξυπηρετεί τους Αμερικανούς πολίτες, χωρίς ποτέ να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News χθες Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών–και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου–υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού δείχνει γιατί το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», είπε.

Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο». Η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως είναι επιδίωξή της η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δυο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να εκμηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.

Συνεχίζεται κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, όμως οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.