Δυτική Όχθη: Ο ΟΗΕ καταδικάζει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών – Η Ραμάλα ζητά την παρέμβαση των ΗΠΑ

Διεθνή κατακραυγή έχουν προκαλέσει τα νέα ισραηλινά μέτρα για την Δυτική Όχθη, τα οποία κινδυνεύουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, να επιταχύνουν την προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, να διευκολύνουν την αγορά γης από τους εβραίους εποίκους και να αναγκάσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό να περιορισθεί σε αστικούς θύλακες, σχέδια που κατήγγειλε ο ΟΗΕ.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε σήμερα (11.02.2026) το πλάνο του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, που ανοίγουν τον δρόμο για νέα επέκταση των εβραϊκών οικισμών, λέγοντας πως συνιστούν βήμα προς την ενίσχυση μίας παράνομης προσάρτησης.

«Αν οι αποφάσεις αυτές εφαρμοσθούν, θα επιταχύνουν χωρίς καμία αμφιβολία την αφαίρεση των περιουσιών από τους Παλαιστίνιους και την αναγκαστική μεταφορά των ιδίων και θα οδηγήσουν στην δημιουργία νέων παράνομων ισραηλινών οικισμών», γράφει στην ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

«Είναι ένα νέο βήμα των ισραηλινών αρχών για να γίνει αδύνατη η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, κατά παραβίασιν των δικαιωμάτων αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».

«Αυτό θα στερήσει ακόμη περισσότερο τους Παλαιστίνιους από τους φυσικούς τους πόρους και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τα δικαιώματά τους», καταγγέλλει ο Φόλκερ Τουρκ.

«Θα ενισχύσει τον έλεγχο του Ισραήλ και την απορρόφηση της Δυτικής Οχθης στο Ισραήλ, παγιώνοντας τις παράνομες προσαρτήσεις».

Εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

Τα αμφιλεγόμενα μέτρα του Ισραήλ

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την Κυριακή (09.02.2026) μέτρα που θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε ζώνες της Δυτικής Οχθης που τελούν υπό την διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής βάσει των συμφωνιών του Όσλο στην δεκαετία του 1990.

Τα νέα μέτρα διευκολύνουν την αγορά γης για τους ισραηλινούς εποίκους, κυρίως καταργώντας νόμο που ισχύει εδώ και δεκαετίες που απαγόρευε στους εβραίους να αγοράζουν απευθείας γη στην Δυτική Οχθη, η οποία κατελήφθη από το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών το 1967 και έκτοτε τελεί υπό κατοχήν.

Τα μέτρα επιτρέπουν επίσης στο Ισραήλ να διοικεί δύο σημαντικούς ιερούς τόπους στο νότιο τμήμα της Δυτικής Οχθης, το Σπήλαιο των Πατριαρχών, ιερό τόπο και για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στην Χεβρόνα και τον Τάφο της Ραχήλ στην Βηθλεέμ.

Εκτός της κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περί τα τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στην Δυτική Οχθη, μαζί με 500.000 περίπου εβραίους εποίκους που κατοικούν σε εβραϊκούς οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ισραηλινή φυλακή στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad / File Photo

Την παρέμβαση των ΗΠΑ ζητάει η Ραμάλα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ζητά «αποφασιστική αντίδραση» των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας στην έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο μέτρων που ενισχύουν τον ισραηλινό έλεγχο επί της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

«Αυτές οι σοβαρές παραβιάσεις απαιτούν μία αποφασιστική απάντηση από την αμερικανική κυβέρνηση και την διεθνή κοινότητα, διότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην νορβηγική πρωτεύουσα.

Εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Ammar Awad

Για «ντε φάκτο προσάρτηση» μιλάει η Γερμανία

Στο Βερολίνο, του υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας καταγγέλλει ότι τα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του ισραηλινού ελέγχου επί της Δυτικής Οχθης αποτελούν «ένα ακόμη βήμα προς την de facto προσάρτηση».

«Το Ισραήλ παραμένει κατοχική δύναμη στην Δυτική Οχθη και ως εκ τούτου είναι απαγορευμένο από το διεθνές δίκαιο να κτίζει εκεί οικισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.