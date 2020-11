Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ γκρέμισε χωριό Βεδουίνων τη μέρα των αμερικανικών εκλογών (video)

Στη Δυτική Όχθη οι ισραηλινές αρχές κατεδάφισαν μέρος χωριού Βεδουίνων, ανήμερα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Από την επέμβαση στη Δυτική Όχθη εκτοπίστηκαν 73 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους στους οποίους 41 παιδιά – στη μεγαλύτερη τέτοια κατεδάφιση που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ, έγινε γνωστό από κατοίκους και αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών.

Κατοικίες – σκηνές, στάβλοι, αποχωρητήρια και ηλιακοί συλλέκτες ήταν μεταξύ των δομών που καταστράφηκαν προχθές, Τρίτη (03.11.2020), στο χωριό Χιρμπέτ Ούμσα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Η ισραηλινή υπηρεσία στρατιωτικού συνδέσμου με τους Παλαιστινίους, η COGAT, επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση παράνομων δομών, όπως τις χαρακτήρισε.

