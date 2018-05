Η εφιαλτική τελευταία απειλή του τζιχαντιστή του Παρισιού: «Η νίκη επί των σταυροφόρων πλησιάζει!»

Μοιάζει να μην έχει τέλος το αιματοκύλισμα στην Ευρώπη από τα «χτυπήματα» των Τζιχαντιστών! Στόχος του ISIS και πάλι η γαλλική πρωτεύουσα…

Ο 21χρονος Τσετσένος Khamzat Azimov επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του πλήθους στο 2ο διαμέρισμα, σε μια πολυσύχναστη συνοικία με μπαρ, εστιατόρια και θέατρα, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου (12.05.2018).

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, κατάφερε να μαχαιρώσει συνολικά πέντε άτομα, έναν 29χρονο θανάσιμα! Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί ανοίγουν πυρ εναντίον του και σκοτώνεται και ο ίδιος.

Και όλα αυτά περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη του Μουντιάλ για το οποίο έχουν εξαπολύσει απειλές οι Τζιχαντιστές με αφίσες και προπαγανδιστικά βίντεο, καλώντας τους «μοναχικούς λύκους» να τους σφάξουν όλους.

«Η νίκη ενάντια σε όσους πολεμούν τους τζιχαντιστές είναι κοντά»

H οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι χθες (12.05.2018) το βράδυ στο Παρίσι, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας νεαρός άνδρας ο οποίος παρουσιάζεται ως ο δράστης της επίθεσης και ορκίζεται πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση.

Ειδικότερα, το Amaq, το πρακτορείο προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους, ανήρτησε στο Telegram ένα βίντεο όπου διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να φοράει κουκούλα και το κάτω μέρος του προσώπου του είναι καλυμμένο με ένα μαύρο μαντήλι.

Ο άνδρας μιλάει στα γαλλικά, ορκίζεται πίστη στον ηγέτη των τζιχαντιστών Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

«Θέλω να ξεκινήσω αυτό το βίντεο με ένα μήνυμα προς τους αδελφούς μου τους Μουτζαχεντίν στο Ιράκ και τη Συρία. Και ένα μήνυμα στους αδελφούς μου που βρίσκονται ακόμα στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία. Απευθύνω το τελευταίο μου μήνυμα σε εκείνους που πολεμούν το ισλαμικό κράτος, του μουσουλμάνους, τον Αλλάχ και του μήνυμα μου είναι αυτό: «Εσείς (η Δύση) αρχίσατε να βομβαρδίζετε το ισλαμικό κράτος, τους μουσουλμάνους. Αυτό το λέω στη Γαλλία και σε αυτούς που την βοηθούν. Εσείς αρχίσατε να σκοτώνετε τους μουσουλμάνους και μετά όταν σας απαντάμε κλαίτε.

Αν θέλετε να σταματήσει αυτό πιέστε την κυβέρνηση. Δεν είμαι ο πρώτος «εθελοντής». Και άλλοι αδελφοί μου πριν από εμένα σας έχουν προειδοποιήσει αλλά αρνηθήκατε να τους ακούσετε! Η νίκη κόντρα σε όλους τους σταυροφόρους που συνεργάζονται ενάντια στο Ισλαμικό κράτος σε Ιράκ και Συρία είναι κοντά» αναφέρει ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο Παρίσι.

«Ο δράστης αυτής της επίθεσης με μαχαίρι στο Παρίσι είναι ένας στρατιώτης του ισλαμικού Κράτους και η επιχείρηση διαπράχθηκε ως αντίποινα για τις χώρες του διεθνούς συνασπισμού» που πολεμά τους τζιχαντιστές στο Ιράκ και τη Συρία, τόνισε μια «πηγή ασφαλείας» στο Amaq.

Ποιος ήταν ο δράστης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της επίθεσης είναι ο Khamzat Azimov, ο οποίος γεννήθηκε στη Δημοκρατία της Τσετσενίας το 1997. Ο νεαρός 21χρονος δεν διέθετε προηγούμενο ποινικό μητρώο αλλά βρισκόταν στον λεγόμενο «φάκελο S». Πρόκειται για φάκελο της αστυνομίας που εμπεριέχει ονόματα ατόμων που φέρονται να έχουν ριζοσπαστικές απόψεις και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους ασφαλείας.

🇫🇷 Paris : Khamzat Azimov, 20 ans, est né le 1er nov. 1997 en Tchétchénie.

►Ses parents sont des réfugiés arrivés en France en 2000

►Naturalisé français en 2010

►Fiché S en 2016

►Fiché au FSPRT

►Auditionné par la police en avril 2017

►Pas d'antécédent judiciaire pic.twitter.com/upQgqxUwBX — Actu17 (@Actu17) May 13, 2018

Ο νεαρός ο οποίος ήλθε στη Γαλλία ως πολιτικός πρόσφυγας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μαζί με τους γονείς του, πήρε την γαλλική υπηκοότητα το 2016. Ο νεαρός μεγάλωσε στην Γαλλία και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το ριζοσπαστικό Ισλάμ, ενώ υπάροχυν μαρτυρίες από την επίθεση που αναφέρουν ότι φώναζε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

Το 2017 η αστυνομία τον είχε ανακρίνει ωστόσο, δεν είχαν προκύψει στοιχεία εναντίον του.

Έρευνες στο Στρασβούργο! Συνέλαβαν «κολλητό» του φίλο

Αστυνομικοί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και βαρύ οπλισμό πραγματοποίησαν σήμερα έρευνες στην οικία ενός φίλου του δράστη της επίθεσης με μαχαίρι, που στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου χθες το βράδυ, αφού τον συνέλαβαν, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το κτίριο στη συνοικία Λ’ Εσπλανάντ με έναν άνδρα στον οποίο είχαν περάσει χειροπέδες, με το πρόσωπό του να μην διακρίνεται καθώς ήταν κρυμμένο κάτω από την κουκούλα που φορούσε όπως κι ένα μαύρο μπλουζάκι που έγραφε Γκρόζνι μπροστά και πίσω διακρινόταν ένα καλάσνικοφ.

Ένας δεύτερος άνδρας απομακρύνθηκε επίσης συνοδεία αστυνομικών χωρίς να του έχουν φορέσει χειροπέδες.

Μια αστυνομικός αποχώρησε από το σημείο κρατώντας έναν σάκο που περιείχε έναν υπολογιστή. Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες, ο φίλος του Καμζάτ Αζίμοφ, γεννηθείς επίσης το 1997, ήταν το «στενότερο πρόσωπο» που βρισκόταν κοντά στον δράστη της επίθεσης στο Παρίσι, ο οποίος είχε ζήσει αρκετά χρόνια στο Στρασβούργο.

Ο νεαρός άνδρας τέθηκε υπό κράτηση στο Στρασβούργο κι αναμένεται να υποβληθεί σε ανάκριση από τους αστυνομικούς της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφαλείας (DGSI) πριν από την πιθανή μεταγωγή του στο Παρίσι.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν βρέθηκε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο», ωστόσο τα αντικείμενα που περισυλλέχθηκαν θα ερευνηθούν περαιτέρω, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

BREAKING: At least 1 killed and 8 wounded in Paris knife attack. Suspect yelled Allahu Akbar.pic.twitter.com/NhLEPfkezV — #KeepAmericaGreat 🇺🇸 (@TrumpTsunami) May 12, 2018

#ISIS knife attack in Paris, France

Video from the site where #terror attack took place pic.twitter.com/3uenIS9hnb — Real News Line (@RealNewsLine) May 13, 2018