Έφτασε στη Φλόριντα η φονική καταιγίδα Ήτα – Πάνω από 200 νεκροί στην Κεντρική Αμερική (pics, vids)

Στη Φλόριντα έφθασε την Κυριακή (8/11) η τροπική καταιγίδα Ήτα, αφού προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων στην Κεντρική Αμερική. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η καταιγίδα αναμένεται να αναβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 1.

Ειδικότερα, η καταιγίδα Ήτα έφτασε στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής (06:00 το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) στο Λόουερ Μέιτκομπ Κι της Φλόριντα. Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) με έδρα το Μαϊάμι προέβλεψε ότι η καταιγίδα συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα ως και 100 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές και νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι «η καταιγίδα αναμένεται να αναβαθμιστεί σε κυκλώνα πάνω από το Κι».

The 2020 Atlantic Hurricane season has no intention of ending early this year, with Tropical Storm #Eta near Florida, and two other areas that have medium chances of becoming tropical cyclones this week- Ugh. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Z47H02URxQ

BREAKING: #Eta is now forecast to re-emerge as a hurricane. With much of Florida in the forecast cone and hurricane warnings and watches now active for the southern tip of the state, we’re LIVE with everything you need to know about this historic, late-season storm. pic.twitter.com/EQnW8R2Af2