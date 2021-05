Από πού προήλθε ο κορονοϊός COVID-19 πρέπει να απαντήσουν οι ειδικοί, διαφορετικά είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν οι κορονοϊοί COVID-26 και COVID-32. Αυτό υποστηρίζει ο Peter J. Hotez, λοιμωξιολόγος στις ΗΠΑ.

«Θα υπάρξει κορονοϊός COVID-26 και COVID-32 αν δεν κατανοήσουμε πλήρως την προέλευση του COVID-19» είπε δήλωσε χαρακτηριστικά ο Peter J. Hotez, σε συνέντευξή του στο NBC. Ο πρύτανης της Ιατρικής Σχολής του Baylor College υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να συγκροτηθεί ανεξάρτητη ομάδα επιστημόνων που «θα εργαστεί στην Κίνα για περίοδο έξι μηνών έως ενός έτους».

