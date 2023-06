Σε ένα αγώνα δρόμου επιδίδονται οι ομάδες έρευνας των ΗΠΑ και του Καναδά για τον εντοπισμό του υποβρύχιου σκάφους, το οποίο εξερευνούσε το ναυάγιο του Τιτανικού την Κυριακή (18.6.2023).

Το υποβρύχιο που αγνοείται είναι το υποβρύχιο Titan της τουριστικής εταιρείας OceanGate. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CBS, Ντέιβιντ Πογκ, ο οποίος ταξίδεψε με το μικροσκοπικό υποβρύχιο στον Τιτανικό πέρυσι, οι επιλογές διαφυγής δεν υπάρχουν.

Ο Πογκ δήλωσε στο BBC πως: «Δεν υπάρχει κάποια εφεδρική άκατος διαφυγής» και συνέχισε λέγοντας: «Ή θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια, ή τα πράγματα θα πάνε πολύ στραβά».

Ο ίδιος σημείωσε, πως στο μικροσκοπικό υποβρύχιο χωρητικότητας 5 ατόμων, δεν υπάρχει δυνατότητα GPS ή άλλης επικοινωνίας με το σκάφος, εκτός της υπηρεσίας αναμετάδοσης μηνυμάτων κειμένου με το πλοίο που συνοδεύει το υποβρύχιο.

Ωστόσο, η επικοινωνία είναι εφικτή μόνο αν το σκάφος επιπλέει ακριβώς πάνω από το υποβρύχιο.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj