Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα εκτιμάται ότι ήταν μεγέθους από 6,3 έως 7,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, καθώς οι απόψεις για το μέγεθος του σεισμού διίστανται. Οι στιγμές πανικού από τη στιγμή που η γη άρχισε να τρέμει έχουν καταγραφεί σε video που πόσταραν στα social media πολλοί Βενεζουελάνοι.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας, δεν υπάρχουν θύματα από τον ισχυρό σεισμό. Ωστόσο έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε κτίρια, ενώ πολλά αυτοκίνητα καταστράφηκαν.

5:55PM 21-08-2018: Damage reported across Trinidad, video taken at Digicel IMAX, Port of Spain. pic.twitter.com/73arfJd3oY

— TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) August 21, 2018