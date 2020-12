Εικόνες – σοκ: Eπιχείρησε να συλλάβει 16χρονο και έφαγε της χρονιάς της

Βαριά τραύματα υπέστη μία αστυνομικός στην Βρετανία όταν επιχείρησε να συλλάβει έναν 16χρονο στην περιοχή του Λεστερσάιρ. Μετά την επίθεση, η αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η 20χρονη αστυνομικός, σύμφωνα με την Daily Mail, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει τη μύτη της και το διάφραγμα. Υποβλήθηκε επίσης σε χειρουργική επέμβαση και χρειάστηκε συνολικά 17 ράμματα.

Ο 16χρονος δράστης της έριξε γροθιά στη μύτη και την άφησε μέσα στα αίματα. Όπως ακούστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, η νεαρή αστυνομικός αναγκάστηκε να μείνει τρεις μήνες εκτός υπηρεσίας και ακόμα και σήμερα δυσκολεύεται να αναπνεύσει κανονικά εξαιτίας των τραυμάτων της. Η δίκη του 16χρονου – σύμφωνα με την Daily Mail – θα συνεχιστεί στις 11 Ιανουαρίου του 2021.

«Είμαι πολύ θυμωμένη που δέχτηκα τέτοια επίθεση την ώρα που απλώς έκανα τη δουλειά μου. Δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο» δήλωσε η 20χρονη αστυνομικός, που δεν κατονομάζεται.

Φωτογραφίες από τα τραύματα της αστυνομικού έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα του Λεστερσάιρ.

Δείτε φωτογραφίες:

