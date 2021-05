Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στις ΗΠΑ ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ και δείχνει έναν άνδρα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ενώ αστυνομικοί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν. Ο 48χρονος άνδρας από το Τενεσί πέθανε λίγα λεπτά αργότερα.

Το οπτικοακουστικό υλικό, που μεταδόθηκε από NewsChannel5, δείχνει τον 48χρονο William Jennette να προσπαθεί να αναπνεύσει ενώ αστυνομικοί επιχειρούν να τον ακινητοποιήσουν. Ο 48χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες νωρίτερα με την κατηγορία ότι εκθέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, άσεμνη συμπεριφορά και αντίσταση κατά της αρχής.

Στο βίντεο ένας από τους αστυνομικός ακούγεται να λέει στον συνάδελφό του, που βρίσκεται πάνω από τον κρατούμενο, ότι πρώτα θα πρέπει να του ακινητοποιήσει τα πόδια. Ο 48χρονος, πατέρας πέντε παιδιών, αναφέρει ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

«Δεν θα έπρεπε να μπορείς να αναπνεύσεις, μπ@στ@ρδε», λέει ο αστυνομικός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 48χρονος, ο οποίος λίγο αργότερα πέθανε.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του προήλθε από τις ναρκωτικές ουσίες που είχε καταναλώσει (μεθαμφεταμίνη) σε συνδυασμό με την ασφυξία που υπέστη.

Η πολιτεία αρνήθηκε να διεξάγει έρευνα ή να απαγγείλει κατηγορίες για τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ η οικογένεια του William Jennette θα κινηθεί νομικά.

