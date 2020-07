Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, όταν κατέρρευσε γερανός σε οικοδομή στο Μπόου, στο ανατολικό Λονδίνο, σήμερα, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Ο γερανός, ύψους 20 μέτρων, κατέρρευσε πάνω στην οικοδομή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες για την ανέγερση διαμερισμάτων και σε δύο παρακείμενα σπίτια, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κεφάλι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σε άλλους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία Ασθενοφόρων της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, ένας άνθρωπος πέθανε στο σημείο» του δυστυχήματος, τονίζεται.

