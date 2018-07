Εισβολή ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές, ύστερα από αναφορές για ύπαρξη ενόπλου στο American Univercity της Ουάσινγκτον. Αμέσως, δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονται μέσα, να κλειδώσουν τις πόρτες και να μείνουν μακριά από τα παράθυρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σε αυτό το πανεπιστήμιο σπούδαζε η Μαρία Μπουτίνα, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της συνωμοσίας και ότι ενεργούσε ως πράκτορας της ρωσικής κυβέρνησης.

American university is on lockdown after reports of a person on campus with a gun. Anyone on campus is asked to shelter in place @ABC7News pic.twitter.com/UkVKdUQZkA

UPDATE: Even for mid-July, it is extremely quiet on the American University campus right now.

As far as I've been told, the lockdown continues. It's likely going to take awhile for police to go building to building, before an "all-clear" is given. pic.twitter.com/KfhqMnw3ZJ

— Kevin Lewis (@ABC7Kevin) July 18, 2018