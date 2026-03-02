Είχαν χακάρει ακόμα και τις κάμερες κυκλοφορίας στο Ιράν – Πώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον Χαμενεΐ

Το Ισραήλ παραβίασε το εκτεταμένο δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης, για να παρακολουθήσει τους σωματοφύλακες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι κάμερες του Ιράν θεωρούνται μέρος του μηχανισμού παρακολούθησης του κράτους, καθώς βοηθούν να εντοπίζονται και να καταδιώκονται διαδηλωτές και αντίπαλοι του καθεστώτος. Ωστόσο, η Μοσάντ κατάφερε να τις χρησιμοποιήσει για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό. Εναντίον δηλαδή του καθεστώτος…

Το Ισραήλ φέρεται να απέκτησε πρόσβαση στις κάμερες πριν από χρόνια και διαπίστωσε ότι μια συγκεκριμένη κάμερα ήταν τοποθετημένη σε τέτοια γωνία ώστε να δείχνει πού πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους τα μέλη της ομάδας ασφαλείας του Χαμενεΐ.

Μέσω των καμερών, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες δημιούργησαν αρχεία με τις διευθύνσεις των σωματοφυλάκων, τα προγράμματα εργασίας τους και τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει να προστατεύουν.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διέκοψαν επίσης την κινητή τηλεφωνία στην οδό Pasteur της Τεχεράνης, όπου δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ, ώστε όσοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους σωματοφύλακες και να τους προειδοποιήσουν να λαμβάνουν σήμα κατειλημμένης γραμμής, σύμφωνα με την έκθεση.

«Γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στους Financial Times. «Και όταν γνωρίζεις [ένα μέρος] τόσο καλά όσο γνωρίζεις τον δρόμο όπου μεγάλωσες, παρατηρείς το παραμικρό που δεν είναι στη θέση του».

Israel spent years hacking Tehran’s traffic cameras and monitoring bodyguards ahead of the assassination of Iran’s supreme leader. https://t.co/BrZYMrHLTx pic.twitter.com/TnCA1R6W1A — Financial Times (@FT) March 2, 2026

Το Ισραήλ φέρεται να χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αλγόριθμους που είχε αναπτύξει, για να ταξινομήσει τον τεράστιο όγκο δεδομένων που είχε συσσωρεύσει σχετικά με την ηγεσία του Ιράν και τις κινήσεις της, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην βρετανική εφημερίδα.

Όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως επέτρεψαν να εντοπιστεί ο Χαμενεΐ στην συνάντηση του Σαββάτου (28/2/26) όπου και χτυπήθηκε και νσ γνωρίζει η Μοσάντ και η CIA ότι ανώτεροι αξιωματούχοι ήταν καθ’ οδόν για τη συνάντηση.

Η CIA είχε επίσης μια ανθρώπινη πηγή που παρείχε σημαντικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις πηγές.