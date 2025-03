Εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα: Ένα «δοκιμαστικό» βήμα προς την ειρήνη με πολλά «αγκάθια»

Μετά από εβδομάδες συνομιλιών υψηλού επιπέδου που συχνά διακόπτονταν και μετά άρχιζαν ξανά, η Ρωσία και η Ουκρανία έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα ότι είναι πρόθυμες να καταθέσουν τα όπλα – έστω και εν μέρει.

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τη διακοπή της στρατιωτικής δραστηριότητας πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, αφού οι αξιωματούχοι του συναντήθηκαν χωριστά με τους ομολόγους τους από τη Μόσχα και το Κίεβο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ.

Πρόκειται για μια διαφορετική συμφωνία από την πιο φιλόδοξη που είχε διαφημιστεί μόλις εβδομάδες νωρίτερα, όπως επισημαίνει ο διπλωματικός ανταποκριτής του BBC Τζέιμς Λαντέιλ, όταν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν συνομιλίες στην Τζέντα.

Η νέα συμφωνία είναι γεμάτη «αγκάθια», συμπεριλαμβανομένης της λίστας των όρων της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν θα δεσμευτεί μέχρι να αρθούν οι κυρώσεις και να αποκατασταθεί η συμμετοχή στο δίκτυο πληρωμών Swift, αιτήματα που ο Τραμπ λέει ότι εξετάζει. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι λέει ψέματα σχετικά με τους όρους της συμφωνίας.

Υπάρχουν και άλλες ανησυχίες σχετικά με το πόσο ανθεκτική θα μπορούσε να είναι η συμφωνία. Η Ρωσία έχει αθετήσει συμφωνίες στο παρελθόν και ο Λευκός Οίκος έχει δώσει ελάχιστες ενδείξεις ότι διαπραγματεύεται μόνο προς το συμφέρον της Ουκρανίας. Η Ουκρανία λέει ότι η μετακίνηση των ρωσικών πολεμικών πλοίων προς τα δυτικά θα αντιμετωπιστεί ως παραβίαση των όρων.

