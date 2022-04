Στην εκκένωση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βοστώνης στις ΗΠΑ προχώρησαν οι Αρχές, αφού εντόπισαν ένα «ύποπτο αντικείμενο». Εκατοντάδες επιβάτες άρχισαν να αποχωρούν από τον τερματικό σταθμό Α και κλήθηκε ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το «ύποπτο αντικείμενο» εντοπίστηκε από υπαλλήλους της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών, κατά τον έλεγχο των αποσκευών, και αμέσως σήμανε συναγερμός. Διατάχθηκε η εκκένωση του αεροδρομίου και κλήθηκε η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών να ερευνήσει την περιοχή.

Εκατοντάδες ταξιδιώτες άρχισαν να αποχωρούν από τον χώρο του αεροδρομίου, ενώ δημιουργήθηκαν σκηνές απόλυτου χάους… Κατά τη διάρκεια των ερευνών επιβάτες και αστυνομία, όπως δείχνουν και πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, συνωστίστηκαν στο πεζοδρόμιο έξω από τον τερματικό σταθμό.

NOW: Long lines and a lot of chaos at Logan Airport, after MSP bomb squad investigated suspicious package.



MSP has cleared the package. #wcvb pic.twitter.com/S3AlDooipl