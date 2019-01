Έκκληση του Χιου Γκραντ μέσω twitter για να βρεθεί κλεμμένο σενάριο

Ο πρωταγωνιστής ανέφερε με μήνυμά του στο Twitter ότι το σακίδιό του εκλάπη από το όχημα χθες το βράδυ και το ιατρικό αρχείο των παιδιών του λείπει επίσης.

«Αν και είναι απίθανο κάποιος να γνωρίζει ποιος διέρρηξε το αυτοκίνητό μου απόψε και μου έκλεψε το σακίδιο, σας παρακαλώ προσπαθήστε να τον πείσετε τουλάχιστον να επιστρέψει το σενάριό μου» έγραψε ο Γκραντ στους 335.000 followers του.

«Σημειώσεις και ιδέες πολλών εβδομάδων», πρόσθεσε ο ίδιος χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το κλεμμένο έγγραφο, ενώ ζήτησε τα αντικείμενα να παραδοθούν στην εταιρεία Coach Films στο δυτικό Λονδίνο.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) 13 Ιανουαρίου 2019