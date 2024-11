Εκλογές ΗΠΑ: Νέα μηνύματα της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφίζουν

Στις κάλπες των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ προσέρχονται εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφοφόροι. Συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα μέσω των social media οι δύο μονομάχοι, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς οι Αμερικανοί ψηφίζουν για νέο ή νέα πρόεδρο οι δύο υποψήφιοι, η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούν με αγωνία τη διαδικασία των εκλογών στις ΗΠΑ.

Σε νέα του ανάρτηση στα social media ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να μείνουν στις ουρές, να συνεχίσουν να ψηφίζουν και θα «έχουμε μία μεγάλη νίκη απόψε».

Από τη δική της πλευρά η απερχόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια πρόεδρος της χώρας, Κάμαλα Χάρις έγραψε στο Χ (πρώην Twitter):

«Ας χαράξουμε έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός, μαζί».

Let’s chart a new way forward, together: https://t.co/VbrfuqVy9P pic.twitter.com/dFZ9hz0P0Y

«Σε όλους όσους δούλεψαν σκληρά και έφεραν πίσω τη χαρά κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας – σας ευχαριστώ», τόνισε η Κάμαλα Χάρις.

To everyone who has worked hard and brought back the joy during this campaign—thank you. pic.twitter.com/LalrIXuEjE