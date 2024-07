Εκλογές στη Γαλλία: Επεισόδια μετά την απρόσμενη νίκη της αριστεράς – Εικόνες από οδομαχίες σε Παρίσι, Λιόν

Επεισόδια, κάποια σοβαρά, ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, τις οποίες κέρδισε κάνοντας την έκπληξη η συμμαχία της αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Στο Παρίσι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Place de la République, στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γαλλίας, για να γιορτάσουν τη νίκη της συμμαχίας της αριστεράς στις πρόωρες εκλογές, καθώς διέψευσε τα προγνωστικά που ήθελαν την ακροδεξιά παράταξη «Εθνικός Συναγερμός» (RN) να επικρατεί (ήρθε τρίτη).

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ στήθηκαν επίσης φλεγόμενα οδοφράγματα.

#BREAKING Police advance towards the center of Place de la République in Paris, France, to disperse the remaining demonstrators celebrating the leftist victory in the parliamentary elections.

[Video via @RawsGlobal ] pic.twitter.com/WPDYoi2rfo