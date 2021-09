Βγήκαν τα πρώτα exit polls για τις εκλογές στη Γερμανία.

Τα exit polls που βγήκαν στις 19.00 (ώρα Ελλάδας), μόλις έκλεισαν οι κάλπες. Το πρώτο δείχνει ισοπαλία του CDU/CSU (Χριστιανική Ένωση), κόμματος της Άνγκελα Μέρκελ, και του SPD, με 25%.

Αναλυτικά:

AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία): 11%

CDU/CSU (Χριστιανική Ένωση): 25%

DIE LINKE (Αριστερά): 5%

FDP (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες): 11%

GRÜNE (Πράσινοι): 15%

SPD (Σοσιαλδημοκράτες): 25%

Άλλα κόμματα: 8%

Προβάδισμα δύο μονάδων στο Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPD) έδωσε το ZDF. Σύμφωνα με το exit poll του καναλιού, το SPD εξασφαλίζει 26% έναντι 24% της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

The voting has closed in #Germany. Here is an early exit poll by ZDF – which puts Merkel's bloc behind on 24% and the Social #Democrats out in front by a fine margin (26%).



However, ARD's exit poll has the two rival blocs neck-and-neck on 25%. pic.twitter.com/IVfrstrVZR