Μετά το πέρας των χθεσινών (25.9.2022) εκλογών στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε τον τίτλο της ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί και αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Ποια είναι όμως η 45χρονη επικεφαλής του «Fratelli d’ Italia»; Ποια ήταν τα πρώτα της πολιτικά βήματα;

Η Τζόρτζια Μελόνι θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας και, επίσης, η πρώτη ακροδεξιά πρωθυπουργός μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 45χρονη πολιτικός άλλωστε έχει δώσει ένα… ανησυχητικό στίγμα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, την ΕΕ και τους παράνομους μετανάστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1977 και σε ηλικία μόλις 15 ετών, το 1992 εντάχθηκε στο Μέτωπο Νεολαίας, τη νεολαία του εθνικού συντηρητικού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI). Η Τζόρτζια Μελόνι γαλουχήθηκε πολιτικά ως νοσταλγός του Μουσολίνι και στα 31 της έγινε η νεότερη υπουργός της Ιταλίας.

Η αυτοβιογραφία και το bullying

Η Τζόρτζια Μελόνι συστήθηκε στο πλατύ κοινό με την αυτοβιογραφία της «Είμαι η Τζόρτζια», που κυκλοφόρησε το 2019. Εκεί, περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά της χρόνια χωρίς πατέρα, μίλησε για το bullying που δεχόταν μικρή για το βάρος της, αλλά και για τα προβλήματα γονιμότητας που αντιμετώπισε, ώσπου να γίνει μητέρα. Ηταν σίγουρη ότι με το άνοιγμα της ψυχής της θα κέρδιζε τους νέους – και πράγματι, το κατάφερε. Στις συνεντεύξεις της αναφέρεται συχνά στην πίστη της και στην ανάγκη να κάνουν οι νέοι πολλά παιδιά, σε μια χώρα γερόντων, γι’ αυτό υπόσχεται οικογενειακά επιδόματα για κάθε παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταγωγή και ο «πόλεμος» με την αριστερά

Η 45χρονη κατάγεται από την αυστηρά αριστερή γειτονιά της Garbatella στη Ρώμη όπου στα σχολεία, όπως το δικό της, και στα πανεπιστήμια της περιοχής κάνει «κουμάντο» η αριστερά. Και μόνο το να ανήκει κανείς στη δεξιά είναι μια επαναστατική πράξη. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό που την οδήγησε στο να ασχοληθεί με την πολιτική και να γραφτεί στο κόμμα ήταν η δολοφονία του δικαστή Πάολο Μπορσελίνο, στις 19 Ιουλίου 1992 στο Παλέρμο. Αυτό όμως που την έκανε να ριχτεί στον αγώνα ήταν ο πατριωτισμός της και η παρόρμησή της για επανάσταση.

Η τοπική οργάνωση του «Μετώπου Νέων», στην οποία είχε ενταχθεί, έγινε γνωστή ως «οι γλάροι», από το βιβλίο του Ρίτσαρντ Μπαχ «ο γλάρος του Τζόναθαν Λίβινγκστον», καθώς τα μέλη θεωρούσαν τους εαυτούς τους παρείσακτους και ενώθηκαν για ένα μεγαλύτερο σκοπό. Πολλοί από τους «γλάρους» είχαν περίπλοκες οικογενειακές ζωές και αναζητούσαν μια εναλλακτική οικογένεια. Η οργάνωση είχε συχνά διαμάχες με ακτιβιστές της αριστεράς, με αποτέλεσμα μέλη της να τραυματίζονται σοβαρά.

Τα πρώτα βήματα

Παρά τον ανδροκρατούμενο κόσμο στον οποίο «κατοικούσε» η Μελόνι, μερικές φορές το γεγονός ότι ήταν γυναίκα τη βοηθούσε. Ο τότε μέντοράς της και νυν βουλευτής του κόμματός της, Φάμπιο Ραμπέλι, την επέλεξε για να θέσει υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος, «επειδή ήταν ασεβής και γλυκιά ταυτόχρονα και μπορούσε να διαλύσει την εικόνα του σκληρού ακροδεξιού σκίνχεντ».

Το 1994 συμμετείχε στην κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και στα 31 της έγινε η νεότερη υπουργός της Ιταλίας. Τότε ζούσε ακόμη με τη μητέρα της, αν και πάντα εργαζόταν για να συνεισφέρει στο σπίτι. Απέφευγε το κυβερνητικό αυτοκίνητο με σοφέρ και αντ’ αυτού πήγαινε στο κοινοβούλιο με το δικό της.

Το 2012, αφού είχε διαλυθεί η κυβέρνηση του Μπερλουσκόνι, ίδρυσε τους «Αδέλφια της Ιταλίας», ένα κόμμα που η ίδια χαρακτηρίζει συντηρητικό και το παρομοιάζει με τους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ. Αρχικά, συγκέντρωνε πενιχρά ποσοστά αλλά ξαφνικά άρχισε να σημειώνει άνοδο.

Η πολιτική ιδεολογία της Τζόρτζια Μελόνι απορρίπτει τις προοδευτικές αξίες και ασπάζεται τις πολιτικές ταυτότητας. Βασίζεται στην υπεράσπιση των εθνικών συνόρων, των εθνικών συμφερόντων και της παραδοσιακής οικογένειας. Πάντα τασσόταν σθεναρά κατά των ναρκωτικών και κατά των αμβλώσεων, αν και επιμένει ότι δεν θα απαγόρευε τις αμβλώσεις. Το κόμμα της έχει σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική και συντηρητικές απόψεις στα κοινωνικά ζητήματα. Θέλει, επίσης, να τροποποιήσει το ιταλικό Σύνταγμα, ώστε να δώσει προτεραιότητα στο ιταλικό Δίκαιο έναντι του ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ο θαυμασμός και η αποκήρυξη του Μουσολίνι

«Πιστεύω ότι ο Μουσολίνι ήταν καλός πολιτικός. Όλα όσα έκανε, τα έκανε για την Ιταλία», δήλωνε το 1996 στη γαλλική τηλεόραση η 19χρονη τότε Τζόρτζια Μελόνι, συμπληρώνοντας ότι τις αρετές του «δεν τις βρίσκεις στους πολιτικούς» από το θάνατό του και μετά.

En 1996 je réalisais un reportage sur Georgia Meloni, elle avait 19 ans et admirait Mussolini. Depuis elle a fait du chemin pic.twitter.com/fb4nJMG19d — marie de la chaume (@mdelachaume) September 21, 2022

Λίγα χρόνια μετά ωστόσο, μαζί με την πολιτική άνοδο, φαίνεται πως ήρθε και η «αποκήρυξη» του… Όπως αναφέρουν οι New York Times σε δήλωσή της off the record, όταν τη ρώτησαν αν πιστεύει αν ο Μπενίτο Μουσολίνι – τον πολιτικό που έχει δηλώσει ότι θαυμάζει από νεαρή ηλικία – ήταν κακός για την Ιταλία και διαβολικός για τον υπόλοιπο κόσμο, ένα σκέτο και χαμηλόφωνο «ναι» ήταν η απάντησή της. Γεγονός που αποκαλύπτει τον διχασμό που καλείται να αντιμετωπίσει εφόσον αναλάβει τα ηνία της χώρας της, αλλά και τον πολιτικό χαμαιλεοντισμό της…

Προβληματισμός Ευρώπη

Στις Βρυξέλλες πάντως φαίνεται ότι επικρατεί ανησυχία μετά την νίκη της Τζόρτζια Μελόνι καθώς η 45χρονη πολιτικός έχει ήδη ανακοινώσει ότι επιθυμεί να επαναδιαπραγματευτεί μέρος των όρων που συνοδεύουν το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης, συνολικού ύψους 191,5 δισεκ. ευρώ – πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGenerationEU). Τα περιθώρια όμως για διαπραγμάτευση είναι στενά και κανείς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν θα ήθελε να δει να παγώνουν οι μεταρρυθμίσεις που έθεσε σε εφαρμογή ο απερχόμενος Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι. Εξάλλου, με χρέος πάνω από το 150% του ΑΕΠ της, η Ιταλία δεν έχει περιθώρια για ελιγμούς.

Η Τζόρτζια Μελόνι ως ηγέτης της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απαντήσεων στις κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι, πολλοί στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών αναρωτιούνται ποια είναι πραγματικά. Τι διαμόρφωσε τις αξίες της, από πού προέρχεται, πώς σκέφτεται και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της.