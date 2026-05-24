Εκλογές στην Κύπρο: Στις κάλπες οι πολίτες για τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων

Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην αναμέτρηση μετέχουν 753 υποψήφιοι ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν 569.182 πολίτες
 Στις κάλπες προσέρχονται από τις 07:00 το πρωί της Κυριακής (24.5.26) οι πολίτες στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές.

Οι σημερινή βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο χαρακτηρίζονται ως αναμέτρηση που δεν κρίνει την κυβέρνηση, καθώς το σύστημα είναι προεδρικό και ο Προέδρος εκλέγεται από το λαό, ωστόσο, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα ολοκληρωθεί στις 18:00 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12:00 μέχρι τις 13:00. 
 
Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης δυσπιστίας προς τα παραδοσιακά κόμματα, έντονης συζήτησης για τη διαφθορά, το κόστος ζωής και τα προβλήματα στις μεγάλες ενεργειακές υποδομές.

Δικαίωμα ψήφου έχουν 569.182 πολίτες. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. 

Στην αναμέτρηση μετέχουν 753 υποψήφιοι.

Το βασικό διακύβευμα είναι η έκταση του κατακερματισμού

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ παραμένουν οι δύο βασικοί πόλοι και διεκδικούν την πρωτιά, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να εμφανίζεται στις τελευταίες μετρήσεις να διατηρεί μικρό προβάδισμα, χωρίς όμως ασφαλή απόσταση. Το ΔΗΚΟ επιχειρεί να κρατήσει τον ρόλο του τρίτου παραδοσιακού πόλου, όμως η πίεση από το ακροδεξιό ΕΛΑΜ και τα νέα σχήματα είναι έντονη.

Το ΕΛΑΜ εμφανίζεται ενισχυμένο και διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση, εξέλιξη που θα είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Την ίδια ώρα, το Άλμα του πρώην γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η Άμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το αριστερό Volt διεκδικούν είσοδο ή ισχυρή παρουσία στη Βουλή, αξιοποιώντας την αντισυστημική ψήφο, την κόπωση από τα παλαιά κόμματα και την απαίτηση για θεσμικές αλλαγές. ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και ΔΗΠΑ δίνουν μάχη επιβίωσης ή περιορισμού απωλειών.

