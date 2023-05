Οι κάλπες για τις εκλογές στην Τουρκία έκλεισαν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τα δίνει σε όλα για τη νίκη.

Ακόμη και τουρκικές λίρες σε παιδιά μοίραζε ο Ερντογάν όταν πήγε να ψηφίσει σε Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μαζί με την σύζυγό του, Εμινέ, περίμεναν υπονομευτικά τη σειρά τους έξω από το εκλογικό τμήμα.

Η κάμερα μάλιστα τον… συνέλαβε να μιλάει με παιδάκια και να τους προσφέρει τουρκικές λίρες.

The President of Turkey arrives to vote – and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6