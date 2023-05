Τα… παράδοξα δεν λείπουν ποτέ από τις εκλογές στην Τουρκία, και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον σημερινό (28.05.2023), δεύτερο γύρο που θα αναδείξει τον νικητή της “μάχης” Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Σε εκλογικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, εμφανίστηκε για να ψηφίσει ο… Spiderman, ενώ μία ψηφοφόρος… φίλησε τη φωτογραφία του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου… ακυρώνοντας φυσικά το ψηφοδέλτιο.

Το γύρο των social media κάνει και η ψηφοφόρος που πήγε να ψηφίσει, συνοδευόμενη από το… αρνάκι της…

Αλλά και μία γάτα… κατάσκοπος, που παραβιάζει το απόρρητο της διαδικασίας!

