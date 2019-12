Εκλογές Βρετανία: Ατελείωτες ουρές και φιλιά του Τζόνσον στον σκύλο του

Ο Μπόρις Τζόνσον πήρε το σκυλάκι του τον Ντίλιν και πήγε να ψηφίσει. Του έδωσε ένα φιλί έξω από το εκλογικό τμήμα και στην συνέχεια άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Εντύπωση προκάλεσε ότι δεν τον συνόδευε η καλή του, Κάρι Σίμοντς.

Prime Minister Boris Johnson wasn't alone when casting his vote at a paw-lling station in central London.#dogsatpollingstations #GeneralElection2019 pic.twitter.com/B25wZVUAjT — euronews (@euronews) December 12, 2019

Η Βρετανία σήμερα έχει εκλογές και ψηφίζει για την επόμενη κυβέρνησή της και μάλιστα οι πολίτες της χώρας δείχνουν ότι έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά την διαδικασία, καθώς οι ουρές από το πρωί είναι μεγάλες και στις περισσότερες βλέπει κανείς νέους ανθρώπους! Κάποιοι περίμεναν έως και μια ώρα για να ψηφίσουν αλλά αυτό δεν έδειχνε να τους πτοεί.

Οι ειδικοί λένε ότι η συμμετοχή στα 50.000 εκλογικά τμήματα στην Βρετανία δείχνει ότι θα είναι η μεγαλύτερη από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.

Δείτε τις ουρές στα εκλογικά τμήματα

I see from my Twitter it’s happening all over South London, and it’s happening in #Putney too!! Queues like I’ve never seen before. Get out there and vote your little hearts out ♥️ #GE2019 #GeneralElection2019 #Vote #HaveYourSay pic.twitter.com/SVpRCesTtE — Soph K (@SophK05) December 12, 2019

20 min queue to get into polling station. South London Millenials unite! #GeneralElection2019 pic.twitter.com/Tn1gOKkAM2 — Bryony Thomas (@BryonyThomas9) December 12, 2019

First time there's been a queue. And all young people.#GeneralElection2019 pic.twitter.com/TBjCsBuXIs — Ed O'Meara (@edfomeara) December 12, 2019

Decent queue at Effra road polling station Brixton, can probably weigh the labour vote to be fair… #GeneralElection2019 pic.twitter.com/QPS4WYhQzT — Joe Mellor (@thejoemellor) December 12, 2019

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 07:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 22:00 τοπική ώρα, δηλαδή μεσάνυχτα δικά μας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται αμέσως αφού κλείσουν οι κάλπες και τα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν να γίνονται γνωστά περίπου στις 23:00.

Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, για τρίτη φορά σε διάστημα τεσσάρων ετών, επιθυμώντας να άρει το αδιέξοδο που επικρατεί στο κοινοβούλιο αναφορικά με το Brexit. Ο Τζόνσον ελπίζει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να οριστικοποιήσει την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, ένα ζήτημα που διχάζει εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια τη χώρα.

Ωστόσο, αν και οι Συντηρητικοί εμφανίζονταν να έχουν άνετο προβάδισμα έναντι των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να υπάρξουν ανατροπές.