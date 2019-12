Εκλογές Βρετανία: Το email που έστειλε μετά τα exit poll ο Τζόνσον!

Είχε μάλιστα έτοιμο και ένα email το οποίο έστειλε σε όλα τα μέλη των Συντηρητικών μετά την ανακοίνωση των exit poll με το οποίο τους προτρέπει να «απολαύσουν τη γιορτή» της βραδιάς μετά τη μετάδοση του exit poll που δίνει στη συμπολίτευση ευρεία νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες και τον αριθμό εδρών που χρειάζεται στη Βουλή για να ολοκληρώσει το Brexit τον επόμενο μήνα.

«Ελπίζω να απολαύσετε τη γιορτή απόψε», ανέφερε σε email το οποίο εστάλη στα μέλη των Τόρις ο Τζόνσον. «Εσείς ήσασταν η κινητήρια δύναμη αυτής της εκστρατείας. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς», πρόσθεσε.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019