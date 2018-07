Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Καΐρου

Κατά τον υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε δυο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων που βρίσκονται έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η πυρκαγιά στις δεξαμενές καυσίμων ετέθη υπό έλεγχο από την αιγυπτιακή Πολιτική Προστασία.

Παρότι πηγή προσκείμενη στα αιγυπτιακά σώματα ασφαλείας δήλωσε νωρίτερα ότι οι πτήσεις ανεστάλησαν ενόσω διενεργείται έρευνα για το συμβάν, ο υπουργός διαβεβαίωσε πως οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο συνεχίζονται κανονικά, ανεπηρέαστες.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλο μέρος της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Οι πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν σύννεφα καπνού.

It seems like the explosion was not at Cairo airport itself but close to it.. My relative took these pictures from his house pic.twitter.com/MJEby6QIt8

— Gigi Ibrahim (@Gsquare86) July 12, 2018