Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Ινδία με πάνω από 36 νεκρούς: «Πολλοί βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια»

Μία ανείπωτη τραγωδία χτυπά από την Δευτέρα (30.06.2025) την Ινδία. Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών προϊόντων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 36 ανθρώπων. Η μαύρη λίστα με τα θύματα του δυστυχήματος αναμένεται να αυξηθεί.

Ο έκρηξη προκλήθηκε από άγνωστη αιτία καταστρέφοντας το εργοστάσιο στο κρατίδιο Τελανγκάνα της νότιας Ινδίας, στο οποίο βρίσκονταν μέσα συνολικά 143 άτομα.



«Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός, Ρεβάνθ Ρέντι, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια τα πτώματα 36 ανθρώπων.

«Φοβόμαστε ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε ο Ρέντι έπειτα από αυτοψία στο εργοστάσιο στην περιοχή Σανγκαρέντι.

Δείτε live εικόνα:

Στο εργοστάσιο που είναι της φαρμακευτικής εταιρείας Sigachi Industries παρασκευάζεται μια ουσία που χρησιμοποιείται σε φάρμακα και συμπληρώματα βιταμινών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές και οι εργασίες ανεστάλησαν για τουλάχιστον 90 ημέρες.

