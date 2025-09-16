Έκρηξη στη Βηρυτό: Συνελήφθη στη Βουλγαρία ο πλοιοκτήτης του εμπλεκόμενου πλοίου

Η δικαιοσύνη στη Βουλγαρία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 48χρονου Ίγκορ Γκρετσούσκιν, ο οποίος συνδέεται με τη γιγαντιαία έκρηξη που ισοπέδωσε το λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020.

Ο συγκεκριμένος Ρώσος υπήκοος, κάτοικος Κύπρου, παρουσιάζεται από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του «Rhosus», του πλοίου που μετέφερε τους τόνους νιτρικού αμμωνίου που προκάλεσαν την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο Γκρετσούσκιν συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου, κατά την άφιξή του από την Πάφο στο αεροδρόμιο της Σόφιας, βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ. Εμφανίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας και τέθηκε υπό κράτηση για μέγιστο διάστημα 40 ημερών.

You can’t help but look at this incredible explosion in downtown #Beirut #Lebanon and think that there might actually be something more than just crates of fireworks igniting this ferocious wave. Look at this… pic.twitter.com/uS8ErZbzij — Patrick Henningsen (@21WIRE) August 4, 2020

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι ξένες αρχές που ζητούν την έκδοσή του διαθέτουν αυτό το χρονικό διάστημα για να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα δικαιολογούν τη μεταγωγή του. Υπενθυμίζεται ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην έκρηξη της Βηρυτού, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος της λιβανικής πρωτεύουσας και άφησε χιλιάδες άστεγους.