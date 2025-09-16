Κόσμος

Έκρηξη στη Βηρυτό: Συνελήφθη στη Βουλγαρία ο πλοιοκτήτης του εμπλεκόμενου πλοίου

Ο Ρώσος Ίγκορ Γκρετσούσκιν, φερόμενος ως ιδιοκτήτης του φορτηγού πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο πίσω από την τραγωδία του 2020, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σόφιας
Η έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Η έκρηξη στη Βηρυτό το 2020 / Φωτογραφεία αρχείου / Talal Traboulsi / via REUTERS

Η δικαιοσύνη στη Βουλγαρία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 48χρονου Ίγκορ Γκρετσούσκιν, ο οποίος συνδέεται με τη γιγαντιαία έκρηξη που ισοπέδωσε το λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020.

Ο συγκεκριμένος Ρώσος υπήκοος, κάτοικος Κύπρου, παρουσιάζεται από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του «Rhosus», του πλοίου που μετέφερε τους τόνους νιτρικού αμμωνίου που προκάλεσαν την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο Γκρετσούσκιν συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου, κατά την άφιξή του από την Πάφο στο αεροδρόμιο της Σόφιας, βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ. Εμφανίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας και τέθηκε υπό κράτηση για μέγιστο διάστημα 40 ημερών.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι ξένες αρχές που ζητούν την έκδοσή του διαθέτουν αυτό το χρονικό διάστημα για να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα δικαιολογούν τη μεταγωγή του. Υπενθυμίζεται ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην έκρηξη της Βηρυτού, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος της λιβανικής πρωτεύουσας και άφησε χιλιάδες άστεγους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παρίσι: Το Κατάρ κατέχει 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία – Πώς άλλαξε η πιο γνωστή λεωφόρος της γαλλικής πρωτεύουσας
Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Le Monde, η Ντόχα έχει αποκτήσει τον έλεγχο αρκετών εμβληματικών κτιρίων στη διασημότερη λεωφόρο του Παρισιού, επωφελούμενη από φορολογικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990
Παρίσι
Ουκρανία: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία που θα γίνει αποδεκτή και από τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις για να «αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την αποστολή στρατιωτικών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην πόλη του Τενεσί, προκαλώντας την οργή των Δημοκρατικών που καταγγέλλουν αυταρχική εκτροπή
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 1
Newsit logo
Newsit logo