Έκρηξη στην Αίγυπτο: Εικόνες σοκ μέσα από το λεωφορείο που έγινε στόχος

Στόχος επίθεσης έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (19.05.2019) τουριστικό λεωφορείο. Η έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο λεωφορείο και σε μικρή απόσταση από τις φημισμένες Πυραμίδες της Γκίζας άφησε πίσω της τουλάχιστον 14 τραυματίες.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, είναι ξένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην Αίγυπτο και ήθελαν να δουν από κοντά ένα από τα… επτά θαύματα του κόσμου. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τουρίστες από τη Νότια Αφρική.

Αναφορές για νεκρούς από την έκρηξη της βόμβας δεν υπάρχουν. Ένας μάρτυρας, ο Μοχάμεντ ελ-Μαντούχ δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε «μία πολύ δυνατή έκρηξη» καθώς είχε εγκλωβιστεί σε μποτιλιάρισμα οχημάτων, κοντά στην περιοχή της έκρηξης.

Οι εικόνες του πρακτορείου Reuters από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο να έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές και το εσωτερικό του γεμάτο από τα σπασμένα τζάμια.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media έδειχναν και κατεστραμμένα αντικείμενα σε έναν δρόμο, σε μικρή απόσταση από ένα τοιχίο, στο οποίο υπήρχε μια τρύπα.

