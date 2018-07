Έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο – videos

Περίπου στις 13:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) ένας άνδρας πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό «που έμοιαζε με πυροτέχνημα», επεσήμανε το γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πρωτεύουσας της Κίνας.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του, πρόσθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε από την έκρηξη.

«Ακούσαμε μια αρκετά δυνατή έκρηξη περίπου στις 13:00. Βγήκαμε στον δρόμο, όμως η αστυνομία γρήγορα απέκλεισε την περιοχή», δήλωσε ένας εργαζόμενος στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

«Μπορούσαμε να δούμε ένα αντικείμενο καλυμμένο με μια κουβέρτα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι επρόκειτο σίγουρα για αντικείμενο και όχι άνθρωπο.

Οι πρώτες εικόνες από την έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο κάνουν τον γύρο του κόσμου. Μάρτυρες χαρακτηρίζουν μεγάλη την έκρηξη.

DETAILS: Witnesses describe blast near US Embassy as ‘large explosion’ – MORE VIDEOS: https://t.co/9ORyFNwQ5Apic.twitter.com/p5CuJcgBW8

— RT (@RT_com) July 26, 2018