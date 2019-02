Έκρηξη στο Γιόρκσαιρ! «Θυμίζει πεδίο μάχης» λένε αυτόπτες μάρτυρες

Εκφράζονται φόβοι για αρκετούς τραυματίες. Ήδη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τέσσερα άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Γιόρκσαιρ.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως τουλάχιστον ένα ολόκληρο διαμέρισμα έχει ισοπεδωθεί, ενώ η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τα σπασμένα τζάμια εκσφενδονίστηκαν σε απόσταση 100 μέτρων.

«Έτρεξα γιατί άκουσα έναν φοβερό κρότο που όμοιό του δεν είχα ξανακούσει στη ζωή μου. Είδα δύο αιμόφυρτους άνδρες να βγαίνουν από το κτίριο, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες», είπε ένας νεαρός που μένει κοντά στο σημείο της έκρηξης.

"It was like a war scene" – eyewitness to Batley explosion on moments after blast: https://t.co/3s0rR79YJy — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) February 6, 2019

#BREAKING Emergency services are responding to reports of an explosion at a block of flats in Batley, West Yorkshire. pic.twitter.com/IjOods0M01 — News This Second (@NewsThisSecond) February 6, 2019

Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι μαζί με όσους επλήγησαν από το τραγικό συμβάν, έγραψε στο Twitter ο Δήμαρχος της περιοχής.