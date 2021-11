Η 4χρονη Cleo Smith – το κοριτσάκι από την Αυστραλία που τα ίχνη του αγνοούνταν για 18 ολόκληρες ημέρες – βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Η υπόθεση της ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την προ ετών εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν στην Πορτογαλία.

Το μικρό κοριτσάκι εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε ένα κλειδωμένο σπίτι στο Κάρναρβον της δυτικής Αυστραλίας, μετά από έφοδο της αστυνομίας. Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει συλληφθεί ένας 36χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ – δεν φέρεται να σχετίζεται με την οικογένεια του μικρού παιδιού.

Η μικρή Cleo είχε εξαφανιστεί στις 16 Οκτωβρίου από ένα απομακρυσμένο camping της Αυστραλίας, όπου είχε κατασκηνώσει μαζί με την οικογένειά της. Η μητέρα της είχε δηλώσει ότι το πρωινό της 16ης Οκτωβρίου ανακάλυψε τη σκηνή ανοιχτή και το παιδί έλειπε μαζί με τον υπνόσακό του. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της και υπό το φόβο ότι απήχθη, οι αυστραλιανές αρχές προσέφεραν ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (644.000 ευρώ) ως αμοιβή σε όποιον διέθετε πληροφορίες.

Επί 18 ολόκληρες ημέρες, οι αυστραλιανές αρχές προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να φτάσουν στα ίχνη του μικρού παιδιού. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και πολλοί εθελοντές, μιας και η υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Cleo είχε συγκλονίσει την Αυστραλία.

Μια πληροφορία που δέχθηκαν την Τρίτη οι αυστραλιανές Αρχές ήταν αυτή που βοήθησε στον εντοπισμό της 4χρονης. Σύμφωνα με την Daily Mail Australia, υπήρχε μια πληροφορία για ένα ύποπτο αυτοκίνητο στο Κάρναρβον και μετά την ταυτοποίηση κάποιων τηλεφωνικών δεδομένων οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το σπίτι που βρισκόταν κλειδωμένο το παιδί.

