Την Πέμπτη (20.10.2022) ο πρέσβης της Ιταλίας στο Λονδίνο, Ίνιγκο Λαμπερτίνι, επέκρινε το περιοδικό The Economist γιατί στο εξώφυλλο του τεύχους του που κυκλοφορεί χρησιμοποιεί «τα πιο τετριμμένα στερεότυπα» για την πατρίδα του.

Το σκίτσο στο εξώφυλλο του The Economist, ενός περιοδικού γνωστού για το ιδιόρρυθμο χιούμορ, εικονίζει την απερχόμενη πλέον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τη Λιζ Τρας, με αμφίεση που παραπέμπει σε ρωμαίο εκατόνταρχο – περικεφαλαία, μια πίτσα για ασπίδα (λείπει ένα κομμάτι), πιρούνι με μακαρόνια αντί γι’ ακόντιο στο αριστερό χέρι. Τίτλος: «Welcome to Britaly».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρεσβευτής Ίνιγκο Λαμπερτίνι στηλίτευσε μέσω Twitter το ότι το περιοδικό «δυστυχώς» εμπνεύστηκε «από τα πιο τετριμμένα στερεότυπα» για την Ιταλία. «Αν και η μακαρονάδα και η πίτσα είναι τα πιο περιζήτητα φαγητά στον κόσμο, ως η δεύτερη σημαντικότερη βιομηχανική χώρα στην Ευρώπη, στο επόμενο εξώφυλλό σας θα σας υποδεικνύαμε να διαλέξετε έτσι γι’ αλλαγή κάτι από τους τομείς μας της αεροδιαστημικής, της βιοτεχνολογίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας ή της φαρμακοβιομηχανίας», πρόσθεσε δηκτικά ο διπλωμάτης.

Το εβδομαδιαίο βρετανικό περιοδικό χρησιμοποιεί στο άρθρο του την Ιταλία λίγο ως πολύ σαν παράδειγμα προς αποφυγή, όπως θυμίζει ότι είχαν κάνει επίσης η κυρία Τρας και ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Κουάζι Κουάρτενγκ το 2012, αναφερόμενο στην πολιτικοοικονομική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Liz Truss has resigned as leader of Britain’s Conservative Party and thus will soon depart as prime minister.



The party will hold another leadership contest, its third in as many years, to pick her successor within seven days https://t.co/ZT3Q3thjLU