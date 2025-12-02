Έξαλλος ο «Φράνκλιν η χελώνα» με τον Πιτ Χέγκσεθ: Τον έντυσε με στρατιωτικά να ρίχνει χειροβομβίδα στους «ναρκο-τρομοκράτες»

Μία εικόνα φαίνεται ότι προκάλεσε την αγανάκτηση του εκδοτικού οίκου από τον Καναδά που προωθεί εδώ και χρόνια τη σειρά παιδικών βιβλίων, «Φράνκλιν η χελώνα». Η εικόνα, δείχνει τον πρωταγωνιστή, ντυμένο στα χακί να πετά χειροβομβίδα κατά των «ναρκο-τρομοκρατών» και δημοσιεύτηκε από τον αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο καναδικός εκδοτικός οίκος Kids Can Press του «Φράνκλιν η χελώνα» καταγγέλλει την εκμετάλλευση του χαρακτήρα από τον αμερικανό υπουργό Άμυνας, ο οποίος δημοσίευσε μια εικόνα του Φράνκλιν ντυμένου με στρατιωτική στολή να εκτοξεύει χειροβομβίδα κατά πλοίου «ναρκο-τρομοκρατών».

Ο Πιτ Χέγκσεθ, αντιμέτωπος με δριμεία πολεμική σχετικά με τη νομιμότητα αμερικανικών πληγμάτων εναντίον υποτιθέμενων εμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική, δημοσίευσε την Κυριακή στον λογαριασμό του στο Χ εικόνα του Φράνκλιν με στρατιωτική στολή, να ανατινάζει πλοίο με τουλάχιστον έναν άνδρα πάνω σε αυτό χρησιμοποιώντας έναν εκτοξευτή χειροβομβίδων.

Η εικόνα υιοθετεί το ύφος και τη μορφή των παιδικών βιβλίων του Φράνκλιν και έχει τίτλο «Ο Φράνκλιν στοχεύει τους ναρκο-τρομοκράτες».

«Ο Φράνκλιν η χελώνα είναι ένα αγαπημένο καναδικό σύμβολο που έχει εμπνεύσει γενιές παιδιών και εκπροσωπεί την καλοσύνη, την ενσυναίσθηση και την ανοικτή διάθεση προς τους άλλους», αναφέρεται στην ανάρτηση του εκδοτικού οίκου.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά κάθε υποτιμητική, βίαιη ή άνευ αδείας χρήση του ονόματος ή της εικόνας του Φράνκλιν, η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις αξίες αυτές».

Οι ιστορίες του Φράνκλιν δεν έχουν βία και προβάλλουν τις αξίες της ανοχής και του σεβασμού προς τους άλλους.

«Αμφιβάλλουμε αν ο Φράνκλιν η χελώνα θα ήθελε να επιδείξει ανοχή προς τα καρτέλ ή να εξυμνήσει την καλοσύνη και την ενσυναίσθηση των ναρκο-τρομοκρατών», δήλωσε ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου στο CBS News.

Το επεισόδιο συμπίπτει με την αποκάλυψη από την Washington Post ότι δύο επιζώντες αμερικανικού πλήγματος τον Σεπτέμβριο σε σκάφος υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών, οι οποίοι είχαν γαντζωθεί στο φλεγόμενο σκάφος τους μετά την πρώτη επίθεση, σκοτώθηκαν σε δεύτερο πλήγμα που είχε εγκριθεί από τον Πιτ Χέγκσεθ.

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την ύπαρξη δεύτερου πλήγματος. Τελικά την επιβεβαίωσε διευκρινίζοντας ότι διατάχθηκε όχι από τον υπουργό Άμυνας, αλλά από τον ναύαρχο που είναι ο διοικητής των αμερικανικών ειδικών επιχειρήσεων.

Η νομιμότητα αυτού του δεύτερου πλήγματος αμφισβητείται ευρέως έκτοτε, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Κάπως έτσι προέκυψε και η απάντηση ανώνυμου χρήστη που αυτοαποκαλείται Andrew IAmTheResistance, ο οποίος δημοσίευσε στο Χ εικόνα του Φράνκλιν με στρατιωτικό κράνος στο κεφάλι και με τίτλο: «Ο Φράνκλιν πάει φυλακή».

«Η συνέχεια θα είναι εκπληκτική», διαβεβαιώνει ο δημιουργός της ανάρτησης.