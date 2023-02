Έξι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά σε ένα καταφύγιο στην περιοχή του Κούρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση την οποία επικαλούνται ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η πυρκαγιά στην οποία βρήκαν τον θάνατο οι Ρώσοι στρατιώτες εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Ουλανόκ, που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από τα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας με την Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το πρωί το πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα «κραυγαλέας παραβίασης» των κανόνων ασφαλείας, χωρίς να παρουσιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες, μετέδωσε το πρακτορείο Ria Novosti.

