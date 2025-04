Εξοργισμένη η Κίνα με τον πίνακα του Τραμπ που ονομάζει κι αναγνωρίζει de facto την Ταϊβάν ως χώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε την διεθνή κοινότητα με τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που κήρυξε χθες (02.04.2025) με την Κίνα να βρίσκεται στην κορυφή της «μαύρης λίστας», όμως το Πεκίνο έχει ακόμα έναν λόγο να εξοργίζεται εκτός από τις οικονομικές και εμπορικές συνέπειες που θα έχουν οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εξέφρασε τον σεβασμό του και την εκτίμηση που τρέφει για τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, όμως στον πίνακα που παρουσίασε με τις χώρες και τους τελωνειακούς δασμούς που αντιστοιχούν σε αυτές, λίγες θέσεις μετά την Κίνα βρισκόταν η Ταϊβάν.

Η ξεκάθαρη κι επίσημη ονομαστική αναφορά της Ταϊβάν ως χώρα στον πίνακα που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες δεν πέρασε απαρατήρητη από πολιτικούς σχολιαστές, οι οποίοι φρόντισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επισημάνουν την συμβολική αναφορά της Ταϊβάν, εκτιμώντας ότι θα προκαλέσει σίγουρα την οργή των Κινέζων, όπως κι έγινε αργότερα.

΄Ήταν λοιπόν μια σκόπιμη κίνηση που ήθελε να περάσει ένα «μήνυμα» στο Πεκίνο σε συνδυασμό με τους τελωνειακούς δασμούς ή ήταν μια «γκάφα» του Λευκού Οίκου;

Η επίσημη στάση των ΗΠΑ είναι ότι δεν αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως κυρίαρχο κράτος ωστόσο διατηρεί ανεπίσημα διπλωματικές σχέσεις και θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων στρατηγικών εταίρων και συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδό-Ειρηνικού.

I don’t know what’s going to upset China more, getting slapped with 34% tariffs or the fact that Trump is referring to Taiwan as a country. pic.twitter.com/84djg6pDpc

Σε κάθε περίπτωση το Πεκίνο αντιλήφθηκε αμέσως το «ατόπημα» της Ουάσινγκτον και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της.

Συγκεκριμένα, ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ έκανε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) με μια κατηγορηματική απάντηση προς τον Λευκό Οίκο, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων εξοντωτικών τελωνειακών δασμών:

«Η Ταϊβάν είναι η Ταϊβάν της Κίνας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ειρηνική επανένωση [της Ταϊβάν με την Κίνα] με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και προσπάθεια, όμως δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο στις δυνάμεις που επιθυμούν μια “ανεξάρτητη” Ταϊβάν στην οποιαδήποτε μορφή της».

Μάλιστα, ο Κινέζος πρέσβης στην ανάρτηση δημοσίευσε ένα βίντεο από ομιλία του Σι Τζινπίνγκ στο οποίο προειδοποιεί «να μην δοκιμάσει κανείς την αποφασιστικότητα της Κίνας».

#Taiwan is China’s Taiwan. We will continue to strive for peaceful reunification with the greatest sincerity and the utmost effort, but we will never allow any room for “Taiwan independence” forces in whatever form. pic.twitter.com/opz3zUzLRm