Εκτοξευτής πυραύλων της SpaceX παίρνει φωτιά κατά την προσγείωση

Βίντεο δείχνει έναν εκτοξευτή πυραύλων της SpaceX να ανατρέπεται τυλιγμένος στις φλόγες καθώς επιστρέφει στη Γη, σηματοδοτώντας την πρώτη αποτυχία προσγείωσης από το 2021.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος της SpaceX είχε πραγματοποιήσει 23 εκτοξεύσεις. Το περιστατικό σηματοδοτεί το τέλος μιας σειράς επιτυχημένων προσγειώσεων για την εμπορική διαστημική εταιρεία που αριθμούσε πάνω από 200.

Ο πύραυλος έπρεπε να προσγειωθεί στην πλατφόρμα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, αυτή τη φορά η προσγείωση δεν ήταν επιτυχής.

Η SpaceX δήλωσε: «Μετά από μια επιτυχημένη άνοδο, ο πρώτος πύραυλος Falcon 9 ανατράπηκε μετά την προσγείωση στην πλωτή πλατφόρμα A Shortfall of Gravitas. Οι ομάδες αξιολογούν τα δεδομένα πτήσης και την κατάσταση του πυραύλου. Αυτή ήταν η 23η εκτόξευση του συγκεκριμένου πυραύλου».

