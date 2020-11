«Έλιωσαν» οι τηλεοράσεις από την εμφάνιση της Jennifer Lopez στα American Music Awards

Οι τηλεοράσεις πήραν φωτιά την στιγμή της εμφάνισης της Jennifer Lopez στα American Music Awards. Και μπορεί κοινό να μην υπήρχε λόγω κορονοϊού αλλά οι λιγοστοί που βρίσκονταν στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες στην κυριολεξία αναστατώθηκαν.

Η βραδιά ξεκίνησε με την εμφάνιση των Justin Bieber και Shawn Mendes που ερμήνευσαν το Monster, αλλά και την εντυπωσιακή Katy Perry που βρέθηκε στο stage για πρώτη φορά μετά τη γέννηση του μωρού τους και τραγούδησε το Only Love με Darius Rucker.

Μόλις όμως βγήκε η Λόπεζ στην σκηνή με ένα ολόσωμο κορμάκι που έκρυβε μόνο τα απαραίτητα και τραγούδησε με τον εξίσου «καυτό» Maluma τα τηλεκοντρόλ πήραν φωτιά.

this @JLo x @maluma performance was HOT #AMAs pic.twitter.com/RLJ9e5M3R8

There are no words. Only fire emojis.

@JLo x @maluma x #AMAs pic.twitter.com/2Ur6O9FfiW