Έλληνας στο Ντουμπάι: «Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι, έχει κλείσει ο εναέριος χώρος και όλα τα αεροδρόμια»

Ώρες αγωνίας βιώνουν από χθες Σάββατο (28/02/2026) κάτοικοι και επισκέπτες στο Ντουμπάι, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στο Ντουμπάι είτε παραμένουν εγκλωβισμένοι στους χώρους διαμονής τους είτε τους εγκαταλείπουν βιαστικά και κατευθύνονται στα υπόγεια γκαράζ ξενοδοχείων και πολυκατοικιών, αναζητώντας προστασία από τις εκρήξεις που ακούγονται στην ευρύτερη περιοχή, μετά την επίθεση στο Ιράν.

Τις στιγμές τρόμου που βιώνουν όσοι βρίσκονται στο Ντουμπάι περιέγραψε μιλώντας στο Flashnews.gr o Γιάννης Σταθουράκης ο οποίος βρίσκεται αποκλεισμένος στην περιοχή Αλ Σατβα στο Ντουμπάι.

Όπως ανέφερε για την κατάσταση ο κ. Σταθουράκης «οι Έλληνες πολίτες βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στο κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καθώς ο εναέριος χώρος και όλα τα αεροδρόμια της χώρας έχουν κλείσει.

Χθες το βράδυ ενώ κάναμε την βόλτα μας στο Blue Waters Island παρατηρήσαμε καπνό από απέναντι και μετέπειτα ενημερωθήκαμε ότι πρόκειται για θραύσματα μετά από αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων ή drones από τις επιθέσεις των Ιρανών».

Στην συνέχεια όπως αναφέρει «μετακινηθήκαμε στο ξενοδοχείο και καλέσαμε επανειλημμένα την Ελληνική Πρεσβεία. Αν και δυσκολευτήκαμε να έρθουμε σε επικοινωνία, μετά από επίμονες κλήσεις απάντησαν ενημερώνοντας μας ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε έγκλειστοι μέσα στο δωμάτιο μακριά από παράθυρα μέχρι νεότερη ενημέρωση. Επίσης μας ενημέρωσαν να συμπληρώσουμε μια φόρμα επαναπατρισμού».

Παρά τις διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο ίδιος τονίζει την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης ενώ σημειώνει ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διαβεβαιώνει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε κράτη που πλήττονται από επιθέσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η ενημέρωση από την ελληνική πολιτεία παραμένει ανεπαρκής, καθώς δεν μας έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες για καταφύγια ή ασφαλείς χώρους στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε».

Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, τα κινητά των πολιτών δέχθηκαν προειδοποιητικό μήνυμα από το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπως εξιστορεί ο κ. Σταθουράκης «περίπου στις 12:30, λάβαμε προειδοποιητικό μήνυμα στο κινητό από το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το μήνυμα ήρθε επιτακτικά, το τηλέφωνο χτυπούσε συνεχόμενα, και μας ενημέρωνε να προφυλαχθούμε, καθώς υπάρχει κίνδυνος από θραύσματα πυραύλων.

Μας συνέστησε να μεταβούμε σε ασφαλές καταφύγιο ή σε έναν εσωτερικό χώρο, να μην μετακινούμαστε και, γενικότερα, να είμαστε προσεκτικοί αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες».