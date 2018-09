Έλον Μασκ: Αυτή είναι η διαστημική βάση που οραματίζεται στον Άρη

Όπως υποστηρίζει, η «Βάση Άλφα» μπορεί να έχει γίνει πραγματικότητα έως το 2028 (αν και δύσκολα θα βρει πολλούς να τον πιστέψουν…). Οι εικόνες δείχνουν τον τεράστιο υπό κατασκευή πύραυλο BFR της εταιρείας να βρίσκεται στη βάση, δίπλα στις θολωτές εγκαταστάσεις της.

Το «δεξί χέρι» του Έλον Μασκ στη Space X, η Γκουίν Σότγουελ, επιβεβαίωσε τις προθέσεις της εταιρείας να εκτοξεύσει τον πύραυλο BFR για πρώτη φορά το 2020 σε μια δοκιμαστική πτήση γύρω από τη Γη. Η πρώτη αποστολή στη Σελήνη προγραμματίζεται για το 2022 και στον Άρη το 2024.

Όπως είπε ο Σότγουελ, μιλώντας σε συνέδριο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη «Ντέιλι Μέιλ», «θα θέλαμε να μεταφέρουμε ένα μεγάλο φορτίο στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2022 και έχουμε σχέδια να στείλουμε ανθρώπους στον ‘Αρη το 2024». Παραδέχθηκε ότι «αυτά τα σχέδια μπορεί να ακούγονται τρελά», αλλά όπως είπε, «οτιδήποτε έχουμε κάνει έως τώρα, φαινόταν τρελό στους ανθρώπους».

Probably 2028 for a base to be built

— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2018